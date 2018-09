Polícia é recebida a tiros no Cabreúva, prende quatro e manda um para o Pronto Socorro

Uma história sobre um palhaço que anima festa de criança ao som de rock, música francesa e canções infantis de 80. Essa é a ideia do espetáculo “Animo Festas”, que acontece no domingo dia 30, às 19 horas, no Teatro Plácido de Castro; e faz parte do circuito nacional de Teatro Palco Giratório do Sesc. As entradas custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

O Projeto Aldeia Caiçuma das Artes do Sesc entra na reta final com este espetáculo, cuja indicação é para o público acima de 18 anos. O responsável por esse show é o Grupo La Cascata Cia. Cômica de São Paulo.

O universo do palhaço é personificado na sombria figura de Klaus. Ele vai onde ninguém vai! Ele anima festa de criança! Animo Festas é o freak-show do palhaço Klaus que nos narra seu submundo decadente como um animador de festas infantis.

Animo Festas, desnuda a máscara do palhaço com humor ácido e sarcasmo, colocando no centro do picadeiro uma pessoa que está à margem da sociedade, em seu embate pessoal entre a fidelidade à arte que se propõe e a necessidade financeira de se ajustar ao mercado.

O paulistano Marcio Douglas, criador de La Cascata Cia. Cômica, encarna o anti-herói da palhaçaria.

Sobre o Circuito Nacional Palco Giratório

Em 2018, o Circuito Nacional Palco Giratório completa 21 anos. Durante este período, cerca de 5.5 milhões de pessoas já assistiram aos espetáculos nos mais diversos estados do país. Foram mais de 9 mil apresentações em 170 cidades, consolidando uma imensa rede de afetos que sustenta vidas, histórias, encontros e percursos.

Neste ano, com 625 apresentações artísticas e mais de 1.600 horas de oficinas oferecidas em 132 cidades, em 26 estados e no Distrito Federal, a iniciativa do Sesc de difusão e intercâmbio de artes cênicas leva ao público uma programação caracterizada pela diversidade de expressões, qualidade de espetáculos e ações formativas com grupos das cinco regiões brasileiras.

