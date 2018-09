Menor infrator é apreendido com quatro motos roubadas no Mocinha Magalhães

O fato aconteceu na noite desta terça-feira (25), próximo ao Araújo do segundo distrito, já nas dependências da Via Chico Mendes, em Rio Branco. A idosa de 70 anos foi atropelada por um taxista e sofreu ferimentos pelo corpo.

O taxista, segundo testemunhas é do tipo que faz lotação para o município de Epitaciolândia. Ele não teria parado no momento em que a idosa atravessava a faixa e acabou a atropelando, deixando-a ferida, mas ainda assim permaneceu no local até a chegada do policiamento de trânsito.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e encaminhou a senhora para atendimento no Pronto Socorro da Capital.