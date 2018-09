Horóscopo do dia 26 de setembro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Talvez hoje seja melhor se você ficar longe do seu parceiro atual. Ele está sofrendo de algum problema em casa e no trabalho e não estará no seu melhor humor. Se você o vir, verá que ele tem um humor agressivo e pouco comunicativo, e você pode receber algumas palavras indelicadas. Ou você se prepara para suportá-lo, ou faz outra coisa esta noite. Dinheiro & Trabalho: O que você alcançou no passado será de grande ajuda para cimentar sua posição no trabalho. Você criou uma imagem de sucesso que será levada em conta por todos os tomadores de decisão em sua empresa. Nas suas finanças, um grande erro é possível. Pense cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. Saúde & Bem-estar: Hoje não há desculpas para a preguiça. Levante-se e mexa-se. Você vai se sentir como se estivesse em uma poça de lama, e você não pode escapar. Você pode conseguir muito, mantendo uma atitude positiva. Afaste-se de pessoas que são negativas e críticas. Eles serão os que querem te empurrar para a lama novamente. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Pode ser sua última chance de conquistar essa pessoa especial. O amor pode e deve entrar em sua vida, não tenha medo de ir com tudo que você tem para ter essa pessoa com você e passar belos momentos juntos. Dinheiro & Trabalho: Todos os seus empreendimentos financeiros terão sucesso. Você preparou convenientemente o terreno, fez a coisa certa. A falta de reação pode fazer você perder uma boa oportunidade no trabalho. Concentre-se em algumas ideias e não pretenda fazer tudo que aparece na sua frente. Saúde & Bem-estar: Os comentários ofensivos dos outros afetarão você hoje em particular. Tente minimizar e não se impressione. Às vezes as pessoas dizem coisas que não pensam, apenas porque se sentem superiores ou dão a si mesmas a sensação de que “controlam” o resto. Deixe-os com seus traumas e lembre-se de que você está em outro nível. Você precisa se impor de uma maneira certa e correta. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Concentre-se no que deseja em sua vida amorosa e não se deixe guiar pelo que os outros lhe dizem. Você tem o julgamento e a inteligência necessários para escolher o que é melhor para você sem estar sujeito aos comentários dos outros. Dinheiro & Trabalho: Há um emprego esperando por você, mas todas as condições ainda não estão disponíveis para você. Se você não tiver os documentos legais necessários, espere um pouco, porque se você for à frente dos eventos sem estar bem informado, poderá ter dificuldades. Faça tudo corretamente e com muita paciência. Saúde & Bem-estar: Sua saúde está muito ligada às suas reações e atitudes. A maneira como você responde hoje a contratempos diários terá um impacto no seu saldo orgânico. Fique longe das tensões ​​e você vai melhorar seus distúrbios digestivos e nervosos. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seja mais analítico, mas ao mesmo tempo sensível no processo de conquista amorosa. Se você não detectar o impacto de certas palavras e ações, você perderá oportunidades muito claras de começar a namorar aquela pessoa. Dinheiro & Trabalho: Você tem que ser mais sensível e interessado em outros na profissão. Sua experiência não será suficiente para livrá-lo de cometer erros, suas redes e dependências mútuas farão a diferença, mas será necessária uma maior empatia e empenho da sua parte. Participe de reuniões, encontros e feiras. Isso tudo ajuda na sua carreira. Saúde & Bem-estar: Neste ciclo atual, você começa a superar muitos distúrbios nervosos que podem tê-lo mantido deprimido antes. A presente vibração astral propicia restaurações e contribui para melhorar muito a sua condição de saúde. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Continue no caminho que você empreendeu em sua vida amorosa, embora inicialmente tenha tido algumas experiências desagradáveis. Vá em frente e você terá o triunfo. A pessoa que você conheceu recentemente promete muito e você será muito feliz com ela. Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que dentro de você está a possibilidade de aumentar sua produtividade e conseguir melhores condições de trabalho. A única coisa que você precisa fazer é não dividir muito o foco, concentrar sua energia em uma direção e trabalhar duro. Saúde & Bem-estar: Você acorda muito dinâmico e com um alto nível de energia física. Momento então de caminhar um pouco no parque e hoje se alimentar apenas de produtos sem gordura e com pouco açúcar. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ambos sentirão o calor do amor em suas vidas, o relacionamento terá um novo significado. Tendo passado por tantas coisas, isso apenas os uniu ainda mais. Agora vocês têm comprovada mais uma vez que podem contar um com o outro. Dinheiro & Trabalho: No trabalho o caminho para o progresso estará livre de obstáculos, mas você terá que agir rapidamente para fazer valer sua posição e conhecimento. O resultado de certos investimentos não pode ser modificado. Embora a escolha tenha sido errada, você vai tirar lições valiosas para o futuro de suas finanças. Saúde & Bem-estar: Tente se levantar imediatamente, tomar um bom banho, um café gostoso e caminhar um pouco, porque ficar deitado o dia todo pode fazer com que você, no final do dia, tenha uma sensação negativa de abandono e perda de tempo. Você ficará deprimido. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Adaptar-se, fazer parte da vida cotidiana do outro, fazer com que seu relacionamento amoroso tenha significado. O amor é respeito e flexibilidade, aplicando esses critérios permanentemente, vocês serão indestrutíveis. Dinheiro & Trabalho: Seus superiores podem chamar sua atenção por uma atividade que é malfeita no trabalho. Cumpra suas ordens com eficiência e evite incomodar-se. Resolva da melhor maneira seus problemas de dinheiro com a família. Ressentimentos posteriores seriam difíceis de lidar, é melhor que tudo seja esclarecido de acordo com o combinado. Saúde & Bem-estar: A saúde de um amigo mudará vertiginosamente e drasticamente. Sua situação exigirá de você tomar decisões para dispor de tempo para cuidados. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não subestime seu intelecto e habilidades. Você é uma pessoa muito inteligente, mas às vezes você se deixa manipular pelo seu parceiro e isso lhe deixa em situações nada confortáveis. Amar também implica em saber se impor. Hoje, seja você mesmo quem decide tudo no amor! Dinheiro & Trabalho: Não pare diante dos obstáculos, porque se você insistir, irá recuperar o terreno perdido e avançar no seu trabalho. Uma pessoa simpática sugerirá ideias que bem aplicadas podem representar um aumento em sua renda ou na sua posição no trabalho. Saúde & Bem-estar: Você está ansioso porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e essa angústia causa dores de cabeça e aumento da pressão arterial. Faça todo o possível para relaxar e deixar de lado as preocupações diárias. Assim, você vai se sentir melhor. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Tempo de dedicar-se a melhorar sua aparência, cuidar de sua forma física, que resultarão em um impacto positivo que irá atrair alguém que você gosta demais e que vai começar a olhar para você com outros olhos. A lua cheia envolve você com um charme único. Dinheiro & Trabalho: Separe um horário para aprender mais sobre os detalhes técnicos do seu trabalho, especialmente se você estiver em uma nova posição que exija mais conhecimento. Se você está desempregado, participe de um curso de atualização. Saúde & Bem-estar: Muita melhora se você sofre de problemas associados com os joelhos ou pernas em geral, pode ser ossos, varizes ou problemas semelhantes. É um dia ideal para praticar algum exercício especial direcionado diretamente às extremidades. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Sob a ação do seu Regente, a Lua, seu pensamento está muito reflexivo e você entende coisas que não entendia antes. Isso é excelente, porque dessa forma você vai perceber o quanto você pode ter julgado mal uma pessoa que te ama e inconscientemente te machucou. Dinheiro & Trabalho: Agora novas amizades são criadas e sua posição se solidifica no lugar onde você está empregado. Aumentará sua simpatia entre seus colegas e com essa onda positiva em torno de você estará em uma disposição magnífica para trabalhar bem em equipe. Saúde & Bem-estar: Você pode ficar muito apreensivo e preocupado com o seu bem-estar físico. Não se deixe levar por essas ideias negativas e você verá como se sentirá melhor. São nossos pensamentos que também moldam nosso estado de saúde. Coragem! Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Há ótimas notícias que irão alegrar o seu dia e permitir que você planeje com mais tranquilidade uma viagem com seu parceiro ou, se estiver sozinho, com amigos. Este ciclo é sobre realizações amorosas e o que você deseja para a sua vida íntima já está sendo realizado. Dinheiro & Trabalho: Aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação de trabalho imprevista na qual você possa demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, você ganhará respeito e também se destacará, o que é muito positivo para uma promoção em seu trabalho atual. Dinheiro à vista! Saúde & Bem-estar: Você deve ter muito cuidado para não abusar das pílulas e nos hábitos de indução ao sono. Procure manter uma rotina de exercícios e uma hora antes de deitar faça um pouco de meditação. Sim, um bom banho quente e um aroma ajuda a pegar no sono. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os sentimentos se tornarão cada vez mais sólidos entre você e seu parceiro. Ambos optarão por opções não contempladas originalmente, mas à luz dos fatos e do amor que sentem, será completamente consistente. Dinheiro & Trabalho: Tome esportivamente qualquer circunstância adversa em seu trabalho. Algumas atividades que são apresentadas a você hoje podem não ser totalmente do seu agrado, mas você as enfrentará com a melhor disposição e terá sucesso em realizá-las com sucesso. Na vida precisamos de desafios para crescer! Saúde & Bem-estar: Talvez você se sinta na necessidade de ajudar algumas pessoas, como se estivesse prestes a salvar o mundo. Sem dúvida, sua atitude é muito nobre, mas o que quer que você faça, precisa dar um passo de cada vez. É importante que você perceba que, antes de salvar o mundo, precisa se fortalecer primeiro. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia e oração para a reconciliação

As brigas e discussões são normais na vida de um casal. Seria estranho se isso não acontecesse. Sempre depois de uma briga vem a reconciliação, mas quando ela já esgotou a paciência de um dos dois ou de ambos, a separação se torna iminente. Quando a crise nos faz brigar para valer e se separar de fato, começa um período de constante agonia, onde queremos saber se existe uma última chance de se reconectar com o outro. Na oração dessa simpatia a deusa invocada é Freyja, uma das deusas mais antigas na antiga religião germânica. Ela é associada ao amor, fertilidade, beleza, riqueza e magia. Continue lendo