No estilo Ciro, candidatos do Acre prometem anistiar dívidas e baixar preço de combustível

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) lançou uma tendência quando colocou em seu programa de governo a promessa de limpar o nome de todas as pessoas que estiverem negativadas no SPC. No Acre, os postulantes a mandatos eletivos não ficaram fora da moda das promessas quase impossíveis e tentam abocanhar votos com propostas mirabolantes que vão da anistia de dívidas a redução do preço dos combustíveis que atualmente é uma das preocupações do eleitor.

A ex-deputada Perpétua Almeida (PCdoB), que passou todo um mandato defendendo a causa dos soldados da borracha, que ao final resultou em uma indenização pífia e um pequeno reajuste na pensão dos combatentes da floresta e passou os últimos quatro anos ocupando cargo político em Brasília, voltou disposta a recuperar o mandato. Para isso, a comunista não mede esforços e passou a integrar o time dos candidatos que fazem promessa mirabolantes.

Na propaganda eleitoral na TV, Perpétua Almeida promete que caso seja eleita novamente, ela vai conseguir anistiar a dívida dos estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores em faculdades particulares. Uma promessa populista que pode não passar de um artificio para atrair os votos dos estudantes endividados.

Quem não ficou de fora da moda das promessas mirabolantes foi o deputado federal César Messias (PSB). Apesar de ocupar uma das oito cadeiras de deputado federal pelo Acre na Câmara dos Deputados, nos últimos dois anos de governo Michel Temer (MDB), período em que os preços dos combustíveis bateram todos os recordes de reajuste, mas não divulgar nenhum movimento para brecar os reajustes, em um novo mandato ele promete que a coisa muda.

Em sua inserção no horário eleitoral gratuito, César Messias faz diversas criticas ao governo federal e a seus adversários em nível estadual, destacando o exagerado preço da gasolina no interior do Acre, fato que é de conhecimento público há anos, prometendo, caso seja reeleito, encampar uma luta para reduzir o preço dos combustíveis, levando gasolina mais barata para os consumidores do interior do Estado que sofrem a anos com os valores abusivos.

A maioria das promessas que dificilmente poderão ser cumpridas partem de candidatos experientes, alguns com mandato, outros procurando voltar ao conforto de um cargo público, mas todos atentos aos problemas que afetam a população, mas que de alguma forma passaram despercebidos e foram causados por interferência direta de administrações em que foram aliados. A desoneração de impostos também faz parte das promessas mirabolantes dessas pessoas.

Em busca de mais oito anos de mandato, o senador Jorge Viana (PT) apresenta como proposta apresentar um Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para refundar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Proposta que teria como pano de fundo ampliar os investimentos na educação e reajustar os salários dos professore, uma das maiores categorias de servidores do Acre.

A tributação não ficou de fora das promessas dos candidatos acreanos. Apesar de o PT passar os últimos 20 anos à frente do governo do Acre, mas não promover mudanças significativas na tributação de produtos comercializados pelas empresas locais, de olho nos números negativos das pesquisa, o atual candidato petista promete fazer uma revolução no setor e ampliar para três meses o prazo para os empresários pagarem o ICMS que estaria sendo cobrado na entrada da mercadoria.