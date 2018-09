Sebastião faz festa para entregar fardamento incompleto para policiais militares

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

O governador Sebastião Viana, do PT, apertou o passou para apresentar suas realizações para população na reta final de seu segundo mandato e tentar conquistar votos para Marcus Viana. Primeiro, ele inaugurou algumas salas de um hospital que estava com as obras paradas há anos em Brasileia. Na primeira chuva caiu mais água dentro do que fora do prédio que foi entregue com os banheiros interditados. Nesta terça-feira (24), depois de passar mais de cinco anos sem comprar fardamento para Polícia Militar, o petista convida a imprensa para a festa de entrega de 705 novos uniformes. O detalhe é que a corporação conta com mais de 2,4 mil soldados. Além de disponibilizar fardamento para apenas um terço da tropa, Sebastião entregará o fardamento incompleto. Segundo informações de militares, o governo petista entrega apenas a gandola e calça, mas ainda ficará faltando os coturnos para quem for sorteado.

A compra só aconteceu após a pressão dos policiais militares que passaram a trabalhar nas ruas com roupas comuns. É possível que a compra dos coturnos só aconteça quando os militares começarem a usar sandália de dedo nas ocorrências. Um protesto com o uso de pessoas fantasiadas de super-heróis com chapéus nas mãos pedindo ajuda para comprar o resto do fardamento foi cogitado, mas após avaliarem o delicado momento político no Estado, os policiais militares recuaram. Com isso — o governador que transformou o Acre na capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia, Colômbia e Marte, além de referência para União Europeia — vai realizar a festa dos policiais militares descamisados sem qualquer tipo de interferência dos descontes militares que temem levar cadeia na realização de uma manifestação.

Marcus Viana é gestor referência mundial



Meus três leitores, vocês sabem que os governos do PT transformaram quase tudo no Acre em referência mundial. Somos um pedacinho da Europa em plena selva Amazônica. Uma das fantásticas criações destes governos foi também o “experiente gestor” e candidato ao governo, Marcus Viana. Na humilde avaliação deste blogueiro, Marcus é um gesto referência mundial. Marcus passou pelo Deracre e o governo entregou a BR-364 para o DNIT com deslizamentos e atoleiros iguais aos desfiladeiros do Grand Canyon, nos EUA. Marcus renunciou o cargo de prefeito de Rio Branco deixando as ruas da Capital com buracos iguais aos do famoso queijo Suíço que é produzido na Suíça. Marcus prometeu construir um shopping popular e largou as obras que mais parecem as ruínas do Coliseu de Roma, na Itália. Portanto, Chame Chame justifica a fama de bom gestor e incontestável tocador de obras das peças de mídia que exaltam o Acre virtual dos governos petistas no horário eleitoral.

O favoritismo de Jonas Lima e Daniel Zen

Os deputados estaduais Jonas Lima e Daniel Zen são apontados como favoritos na coligação PT/PCdoB. Com diferentes bases eleitorais, os petistas despontam como possíveis reeleitos na disputa eleitoral deste ano. Nos últimos anos, Jonas Lima ampliou significativamente seu grupo de apoio no interior e ajudou a conquistar a prefeitura de Mâncio Lima, se colocando como uma das principais lideranças petistas no Estado. Enquanto Daniel Zen continua contando com o apoio de uma grande parte dos servidores da Educação. Os eventos organizados pelo petista em alguns municípios o publico chegou a superar a agenda do majoritário de sua coligação. Zen também apresentou projetos de elevada qualidade técnica e de grande alcance social. A chapa é pesada, a disputa acirrada, mas entre os candidatos do PT, Jonas Lima e Daniel Zen são os que mais reúnem condições e apoio da militância para voltarem ao Poder Legislativo.

De volta ao trabalho



Depois de passar quatro anos afastada das disputas eleitorais a ex-deputada Antônia Sales (MDB) vem recebendo manifestações de apoio e adesões de lideranças políticas que podem colocá-la entre as mais bem votadas na disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). “Por onde tenho passado, há sempre uma história de gratidão pelo trabalho que sempre desempenhei em ajudar ao próximo, aos menos favorecidos na hora de uma necessidade. Isso prova que são pequenos gestos de amor ao próximo que marcam a vida das pessoas e fazem toda a diferença”, destaca Antonia Sales, que em sua andanças, subidas e decidas de barrancos nas comunidades ribeirinhas, vem registrando o depoimento dos amigos que conquistou em seus três mandatos de deputada estadual.

Anulação de pedido de patente

O deputado Heitor Júnior (Podemos) comemorou a decisão da Justiça Federal que anulou a resolução do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) que, na semana passada, concedeu à empresa farmacêutica norte-americana Gilead o pedido de patente do medicamento Sofosbuvir no Brasil, usado para o tratamento da hepatite C. “O interesse social prevaleceu. Esta decisão é extremamente importante para as pessoas que precisam de tratamento no nosso Estado. As grande indústrias pensam apenas nos lucros, enquanto pessoas de baixo poder aquisitivo sofrem na busca de tratamento eficaz do vírus da hepatite. A Justiça atendeu a um pedido liminar protocolado pela candidata à presidência Marina Silva (Rede) e seu vice, Eduardo Jorge (PV), pessoas que demonstram que fazem a política de salvar vidas”, destaca Heitor Júnior.