Jorge Viana diz que sua resposta aos ataques é a sua trajetória política e o seu trabalho

O candidato a governador do Acre, Gladson Cameli, e seu vice, Major Rocha, durante visita nesta segunda-feira (24),no bairro Esperança, em Rio Branco, defenderam a geração de emprego e renda através de novas alternativas de desenvolvimento econômico, além de diminuir a criminalidade, melhorar a saúde pública e a educação no Acre, com mais escolas de tempo integral.

Acompanhados do candidato ao Senado da República, Márcio Bittar (MDB), eles caminharam pelas ruas, ouviram com atenção os eleitores e reafirmaram o compromisso de enfrentarem as dificuldades sofridas pelos acreanos. De acordo com Gladson, os problemas das comunidades serão resolvidos em parceria com as prefeituras de cada município. Assim, ele espera ajudar no crescimento e na busca de melhorias para todo o estado.

“Nosso governo será de todos os acreanos. Não defenderá cores partidárias e sim as cores da bandeira do Acre. Por isso, temos mantido conversas constantes com lideranças comunitárias porque, em muitos casos, eles recebem as demandas antes das autoridades por estarem na ponta”, comentou Gladson.

Ao longo do corpo a corpo, o candidato a governador pediu das pessoas uma oportunidade para ele e Rocha governarem e resgatarem a dignidade do povo. “Precisamos de um governo que respeite os acreanos e que possa dar respostas a quem hoje vive às margens dos cuidados do estado. Temos bastante energia para trabalhar e lutar por dias melhores. O momento é decisivo para o nosso futuro”, afirmou Gladson.

Nesta terça pela manhã, Gladson participa de reunião com empresários locais e Major Rocha tem caminhada no Tancredo Neves. Ainda pela manhã, Cameli grava programa eleitoral. À tarde, o candidato participa de caminhada na regional do Tancredo Neves e à noite tem reunião com o apoiadores.