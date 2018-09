Horário de verão será em novembro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Cuide da sua vida amorosa e não a conduza de maneira burocrática, porque o amor é algo muito diferente do trabalho e você, muitas vezes, leva tudo muito a sério. Relaxe mais, aproveite a vida com a placidez que caracteriza seu signo de Libra. Dinheiro & Trabalho: Se você precisar de dinheiro extra e lhe oferecerem um emprego limpando escritórios ou casas, trabalhando no serviço de um restaurante ou algo semelhante, aceite-o com dignidade. Nenhuma ocupação é menor que outra, todas são necessárias. Você vai ver como você é bom nisso também. Saúde & Bem-estar: Se você perceber que está falando muito alto e gesticulando muito, controle-se mais. Brigas e argumentos só causam desequilíbrios nervosos. Se você agir de maneira mais tranquila, mais no seu estilo de Libra, seu sistema nervoso lhe agradecerá. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você tem todas as condições para que alguém caia a seus pés, mas sua timidez é algo que joga contra você. Seja mais atrevido e você verá os resultados imediatamente, porque a partir de hoje as dificuldades que o afligem nos dias passados ​​serão totalmente superadas. Dinheiro & Trabalho: Você pode se sentir emocionalmente dividido entre sua vida profissional e pessoal, talvez esteja ocupado demais com certos projetos no trabalho que o afastam de suas preocupações pessoais. É hora de colocar suas coisas em ordem. Saúde & Bem-estar: Alguns problemas associados ao sistema digestivo podem ser resolvidos facilmente com uma mudança nos hábitos alimentares. Observe o que você tem comido recentemente porque a chave pode estar lá. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Essa rotina está acabando com seu relacionamento. Uma lingerie erótica ou algum programa diferente para esta noite pode colocar pimenta no casal. Dinheiro & Trabalho: Possivelmente você está no meio de um problema que consome tempo e energia e não deixa você respirar para fazer aquelas coisas que são tão importantes. Ajuste sua agenda adequadamente. Saúde & Bem-estar: Não se deixe deprimir pelas lembranças tristes porque isso prejudica a sua saúde. Se algo assim tomar conta de você, faça uma parada em suas atividades diárias, pense que hoje você tem um dia magnífico, respire fundo, não deixe que esse sentimento afete sua paz de espírito. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Talvez pareça que algo estranho está acontecendo em sua vida amorosa com você achando que seu relacionamento não está indo para trás ou para frente. Isso poderia levá-lo ao erro, olhando para as aparências e fazendo julgamentos que poderiam comprometer você. Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas parecem começar a ficar complicadas em seu trabalho, você estará recebendo indicações de mudanças favoráveis, porque neste ciclo atual muitas coisas obsoletas são renovadas e uma delas é uma situação de trabalho indefinida. Saúde & Bem-estar: Você está muito agitado ultimamente e precisa um período de calma. Se você pode entrar numa academia para praticar exercícios ou algum esporte, será muito benéfico. Mesmo assim separe algum para fazer relaxamento. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É hora de abrir seu coração, Aquário. Não oculte seus sentimentos, abra seu coração e diga o que sente, mas sempre com sensibilidade e habilidade. Então, seu relacionamento amoroso irá prosperar. Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que alguém que quer abraçar o mundo, geralmente aperta pouco. Não tente fazer muitas coisas ao mesmo tempo sem terminar o que você tem em mãos, porque você não terá tempo livre para aproveitar sua vida e isso acabaria esgotando você. Saúde & Bem-estar: Permaneça em constante estado de aprendizado. Só isso impedirá que sua mente fique estagnada. Você experimentará uma melhora notável em suas condições crônicas e a boa saúde que você desfruta agora o energiza e o enche de vitalidade. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O dia será sem complicações. Aproveite a companhia do seu parceiro em um dia cheio de harmonia. Viva intensamente e você não vai se arrepender. O amor sorri para você e a energia que vem do trânsito da lua acentua seus encantos naturais e atrai paixão para você. Dinheiro & Trabalho: Preste muita atenção ao que seus amigos e colegas lhe dizem hoje porque eles lhe darão ideias muito concretas que, uma vez postas em prática, produzirão resultados muito bons para alcançar uma boa posição em seu trabalho atual. saúde & Bem-estar: Descanse mais e aproveite a vida. Quando você se preocupa muito com o que você não pode resolver, você começa a se fechar e isso não combina com você e não é bom para a sua paz de espírito. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está num momento feliz e a última palavra em amor ainda não foi dita, mesmo que pareça o contrário. Sua intuição e as condições presentes no casal combinam bem. Dinheiro & Trabalho: Você começará a notar mudanças positivas em sua vida profissional à medida que avança o mês. Você está iniciando um ciclo de realizações que o ajudarão a resolver problemas pendentes de trabalho e a obter uma posição melhor no local em que você está empregado. Saúde & Bem-estar: Uma dieta equilibrada em frutas e legumes é ideal para desintoxicar-se um pouco. Complemente com exercícios físicos, seu corpo vai agradecer. Se possível faça uma massagem, um passeio ao ar livre, algo diferente que ponha você em contato com a natureza e quebre sua rotina. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não comunicar os seus problemas para não preocupar o seu parceiro não ajuda no relacionamento. Seja honesto com ela. Você está num momento de importantes decisões sentimentais. Dinheiro & Trabalho: Amanhã as perspectivas em seu trabalho serão muito boas porque, finalmente, os méritos de seu trabalho serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. É possível que em poucos meses eles aumentem o salário ou comece a ganhar mais de outras maneiras. Se prepare curtindo a vida hoje! Saúde & Bem-estar: Um período astral de recuperação formidável. Aproveite essa energia para fazer o que você tem em mente. Evite as bolachas e o chocolate. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Você conhecerá uma pessoa em uma viagem ou pela Internet, cujo contato estimulará sua vida amorosa e o encherá de ilusões. No entanto, enquanto Mercúrio continuar retrógrado, não faça muitas ilusões. Dinheiro & Trabalho: As vantagens que o atual ciclo planetário traz para o seu setor de trabalho começarão a ser vistas a partir de amanhã, quando você poderá resolver com alegria as situações que surgirão em sua empresa. Se você está desempregado ou procurando uma posição melhor, esta é a hora certa de sair e procurá-lo. Saúde & Bem-estar: Definir os limites ajudará você a evitar tensões. Se você deixar as preocupações diárias surgirem em sua vida, essas preocupações começarão a causar problemas físicos e em pouco tempo você se sentirá doente. Todos são responsáveis ​​por suas próprias ações. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Ultimamente você sente a presença de velhos fantasmas que assaltam sua tranquilidade. Procure refúgio no amor do seu parceiro. A juventude, mais do que o peso dos anos, é uma atitude. Se você vive com alguém, você vai curtir o amor com grande intensidade. Enquanto você tem um sonho e uma aspiração, nunca envelhecerá. Dinheiro & Trabalho: Há momentos muito positivos em sua área de trabalho, mas ao mesmo tempo carregados de novas responsabilidades e mais trabalho. Aplique toda a criatividade e dinâmica do seu signo e você terá o que está procurando há algum tempo. Saúde & Bem-estar: É o momento ideal para aquela pequena cirurgia. Não tenha medo, tudo vai dar certo e sem contratempos. Agora, se por acaso você está adiando um tratamento que você não gosta, agora é o momento para começar com ele. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Essa pessoa só pensa em você e você só tem que dar o primeiro passo para recuperá-la. Este período de aniversário pode representar o fim de um tempo de solteirice e o começo de outro muito bonito dentro de sua vida sentimental, Leão. Dinheiro & Trabalho: As vantagens que o atual ciclo planetário traz para o seu setor de trabalho começarão a ser vistas a partir de amanhã, quando você poderá resolver com alegria as situações que surgirão em sua empresa. Se você está desempregado ou procurando uma posição melhor, esta é a hora certa de sair e procurá-lo. Saúde & Bem-estar: O novo mês que se aproxima é excelente para se exercitar, caminhar, nadar se o tempo permitir, e colocar energia em seu corpo que precisa tanto dela. Seus pulmões e vias aéreas estão recebendo uma boa vibração para isso. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Ouça as queixas do seu parceiro. Aprenda a reconhecer seus erros. Você entrará em contato com pessoas que amam você o que é muito importante neste momento para você em que se sente deprimido ou triste. Dinheiro & Trabalho: Uma nova amizade no local de trabalho em que você está agora será muito construtiva, porque você não apenas oferecerá seu apoio, mas poderá contar com a experiência para melhorar suas condições de emprego. Se este não for o seu caso, e você está desempregado, há boas chances de resolver esta situação nos próximos dias. Saúde & Bem-estar: Para aproveitar positivamente essa nova etapa de reeducação alimentar, faça exercícios físicos, pratique um esporte, vá a uma academia ou simplesmente faça uma boa caminhada ao ar livre. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para devolver um mal na mesma moeda

Às vezes há situações na vida em que as pessoas são forçadas a se posicionar com firmeza e dizer basta, chega de abusos, ou porque lhe tomaram algo muito valioso, lhe causaram danos emocionais ou ainda, lhe ocasionaram prejuízos financeiros, e tudo isso, apenas por maldade, por inveja e por não querer que ela também tenha seu lugar ao sol. Essa simpatia funciona como uma contraofensiva para cima de tudo isso, não se trata de uma vingança ou de desejar o mal mas sim para que quem gera isso sinta na pele a dor que infringe agindo dessa maneira, serve até como um aprendizado para que reflita, peça perdão ao Ser superior por ter esse tipo de comportamento com seus semelhantes. Continue lendo