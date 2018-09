Acidente deixa mototaxista e passageira gravemente feridos na BR-364, próximo de Sena

O show do cantor Xandy Aviões, que aconteceria na próxima sexta-feira no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco, foi cancelado por causa da pouca procura por ingressos, informaram em nota as duas empresas promotoras do evento.

Na nota, as empresas pedem desculpas e avisam que o reembolso dos ingressos serão feitos a partir desta quarta-feira, 26:

“Pedimos desculpas aos nossos clientes e fãs. Informamos para aqueles que compraram seus ingressos que o reembolso será feito a partir de amanhã dia 26/09 na Loja Casa da Sogra do centro e na loja do Via verde Shopping até o próximo sábado dia 29/09”.