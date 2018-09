“A oposição vai continuar envenenada. Ela tem o veneno na língua”, diz Sebastião ao responder sobre falta de fardamento da PM

Após 72h, o Corpo de Bombeiros decidiu suspender as buscas pelo corpo do homem visto se afogando nas águas do Rio Acre na tarde da última quinta-feira (20). O acidente teria acontecido na região do Porto da Catraia, localizado nas dependências do bairro Seis de Agosto.

A vítima foi identificada pelos documentos que deixou a beira do Rio. Tratasse de Eucimar Silva Jacinto, de 30 anos. Ele era dependente químico e entre os documentos havia até uma carta de encaminhamento para um centro de recuperação. Além dos documentos também foi encontrado uma sandália havaiana de cor azul na beira do Rio.

De acordo com o Major Falcão do corpo de Bombeiros, o prazo para a suspensão das buscas é de 72h, após isso, os Bombeiros precisam ser novamente acionados pelos familiares para dar continuidade nas buscas porém, nenhum familiar da vítima apareceu para dar falta do corpo nem aos Bombeiros nem à Polícia.