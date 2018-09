Turismo em Cemitério também é marca em Buenos Aires

A cada atualização dos aplicativos, diversas funcionalidades são disponibilizadas e crescem as expectativas sobre as novas funções. Entre as novidades sonhadas por 53% dos usuários de WhatsApp está a possibilidade de realizar pagamentos e transferências de dinheiro pelo aplicativo. É o que revela o Panorama Mensageria no Brasil, uma pesquisa independente produzida entre a Opinion Box e o site de notícias Mobile Time com 1.781 pessoas que possuem smartphone.

Segundo apurou a pesquisa, o percentual equivale a aproximadamente 50 milhões de pessoas, com 16 anos ou mais, considerando os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) e pela pesquisa TIC Domicílios. Entre os entrevistados, 44% optariam por gerenciar o próprio dinheiro por meio de conta bancária virtual no WhatsApp, 37% associariam o aplicativo à conta tradicional e 19% vincularia ao cartão de crédito.

Entre as usuárias do app, Vanessa Pinheiro, de 28 anos, destaca que realiza diversas transações pelo celular, mas seria necessário avaliar a confiabilidade do serviço antes de utilizá-lo. “Depende muito. Se eu considerar que a plataforma é segura, que existe integração com o estabelecimento que deve receber o meu pagamento, acredito que usaria”, sinaliza a jornalista.

Em geral, Pinheiro costuma usar o aplicativo da agência bancária onde mantém a conta corrente para realizar grande parte das transações financeiras. “Eu faço tudo: transferências, pagamentos, tudo. Só vou ao banco praticamente para sacar dinheiro, quando necessário. Acho o serviço muito prático por não precisar me deslocar e também por questão de segurança. Muitas vezes, nós vamos à agência física e não nos sentimos seguros”, pontua.

Na edição, foram entrevistadas 1.984 pessoas que acessam a internet e tinham telefone celular. Destas, 90% declararam ter smartphone: aparelho com tela sensível ao toque e possibilidade de instalar/desinstalar aplicativos livremente. O mais popular para a troca de mensagens entre os usuários, o WhatsApp está instalado em 97% dos aparelhos, seguido pelo Facebook Messenger (73%) e o Telegram (15%). A pesquisa tem como margem de erro de 2,2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%.

Não foram avaliados modelos de negócio ou limite de valor que os usuários estariam dispostos a pagar pelo serviço, mas há destaque para o grande potencial da ferramenta. O Panorama Mensageria no Brasil destaca que “os resultados indicam um interesse bastante grande e uma oportunidade para o WhatsApp de não apenas se conectar aos bancos mas de oferecer um serviço próprio de conta virtual”.

O Brasil é o segundo maior mercado do serviço de mensagens no mundo. Em primeiro lugar está a Índia, onde o aplicativo iniciou, em versão de teste, desde fevereiro de 2018, a realização de transferências e pagamentos por meio do chat. O serviço ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.