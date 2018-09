Prefeita Socorro Neri recebe embaixador da Palestina na capital

A prefeita Socorro Neri recebeu nesta segunda-feira, 24, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, que está em visita oficial ao Acre cumprindo agenda institucional organizada pela Universidade Federal do Acre – UFAC, com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Acre.

Acompanharam a recepção, o secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilson Mourão; o presidente da Fundação Garibaldi Brasil – FGB, Sergio de Carvalho, e as secretárias municipais: de saúde, Jesuíta Arruda (em exercício do cargo); Janete Santos do Planejamento, de Cidadania e Assistência Social, Dora Araújo e de Direitos Humanos, Núbia Fernanda, além de técnicos e assessores.

Socorro Neri saudou o embaixador com as boas-vindas em nome do povo de Rio Branco. “É uma honra recebê-lo em nossa cidade”, disse a prefeita, entregando ao embaixador o livro de fotos “Rio Branco: 135 anos em todos os sentidos” em cortesia à ilustre visita. Ibrahim Alzeben retribuiu ao presentear a prefeita com um mosaico de solo da Região da Palestina, água do Rio Jordão e óleo de oliveira.

Em agenda, na capital acreana, o embaixador da Palestina concede ainda palestra sobre direito internacional no Teatro Universitário da UFAC, nesta terça-feira, 25, e, na quarta-feira, 26, participa de sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco.