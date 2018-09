Petrobras reduz em 0,59% preço da gasolina nas refinarias; preço entra em vigor na terça

A cidade de Rio Branco (AC) completará 136 anos no próximo mês de dezembro. Como forma de homenagear a Capital dos Acreanos, a JR Eventos, referência em eventos esportivos para o Acre e Rondônia, realizará, no dia 16 de dezembro, a primeira edição da Meia Maratona Rio Branco. Esta será a primeira corrida de rua ambientalmente sustentável do Acre.

A largada da Meia Maratona Rio Branco ocorrerá na Praça dos Três Poderes (Rua Arlindo Porto Leal, Centro), ao lado do Palácio Rio Branco, sede simbólica do Governo do Acre. Com modelo e horário inédito, os corredores ganharão as ruas da cidade às 6 horas, e cortarão as principais vias da cidade, entre o 1º e 2º distrito.

Com previsão de 300 participantes, a Meia Maratona Rio Branco promete ficar marcada na história não apenas em estrutura de prova, mas em modelo, afinal, o Acre mantém protegido mais de 80% de suas florestas, ou seja, é exemplo internacional de preservação ao Meio Ambiente.

Inscrições Abertas: as vagas são limitadas

As inscrições para a Meia Maratona Rio Branco estão sendo feitas por meio do site www.jreventos.net, e custam R$ 70,00 para todos os percursos: 2KM – Caminhada; 5KM – Corrida ou Caminhada; e 21KM – Corrida. Todos os percursos são individuais e seguem as normas do Atletismo Brasileiro.

A corrida terá camiseta, medalha, pós corrida com frutas, hidratação, banho e muita segurança. Também haverá premiações aos campeões no Geral e por Faixa Etária. Regulamento com os detalhes está no site, bem como imagens ilustrativas do kit. É possível parcelar a inscrição em até 10 vezes no cartão de crédito.

SERVIÇO

O que? Meia Maratona Rio Branco

Onde? Rio Branco, AC

Quando? Dia 16 de dezembro de 2018

Mais informações? https://www.jreventos.net ou duvidasjr@gmail.com

Celular / WhatsApp: (68) 9 9282-5157