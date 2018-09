Ministro da Educação cumpre agenda em Rio Branco

A advocacia do Juruá está em festa! Nesta quinta-feira (20), a classe recebeu o presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia, o presidente da Comissão Nacional das Prerrogativas, Cássio Telles, e a vice-presidente em exercício da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Juliana Gortz, durante a I Caravana Nacional das Prerrogativas.

Pela primeira vez em Cruzeiro do Sul, Lamachia afirmou estar feliz em cumprir um dos pilares da Ordem. “Estou absolutamente honrado de estar no Acre, com a recepção calorosa dos colegas no aeroporto. Fico muito feliz de poder efetivamente estar fazendo tudo aquilo que me propus quando assumi a presidência da OAB. Que era exatamente interiorizar nossa instituição. Portanto, nesse contexto, me sinto totalmente realizado, porque além disso nós ainda lançamos a Caravana Nacional das Prerrogativas, movimento importantíssimo da OAB. Temos feito visita em todo o Brasil, principalmente no interior de cada estado, recolhendo as angústias, necessidades, críticas e sugestões da classe. Isso é o que faz da OAB essa instituição pujante e uma entidade que tem sim a finalidade corporativa e institucional, porque ela recolhe da advocacia os seus pleitos”, afirma.

Para o presidente da OAB Seccional Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, a chegada da Caravana ao Juruá “referenda o valor da advocacia do Vale do Juruá e a crescente que tem a classe e o respeito nacionalmente.”

A programação no Juruá começou às 7h30, com café da manhã no Hotel Sesc, como parte da audiência pública realizada para ouvir a classe de Cruzeiro do Sul, saber dificuldades e anseios para o futuro. Também foi debatido os problemas enfrentados pelos advogados dativos e a importância de defender concursos para magistratura, visto que existe a carência desses profissionais. A Vara Federal de Cruzeiro do Sul, por exemplo, está sem juiz, pois a juíza foi transferida.

Após a audiência, a caravana se dirigiu até o local onde será construída a sede própria da OAB Subseção Juruá, no Centro do município. Na ocasião, foi lançada a Pedra Fundamental da sede.

De acordo com o presidente da OAB/AC, é muito gratificante prestigiar o momento. “Estou muito feliz. Acompanhei o nascedouro da Subseção Juruá, ainda na gestão do Florindo Poersch. Quando viemos, em 2007, ainda tínhamos menos de 15 advogados domiciliados aqui, hoje são quase uma centena, merecedores de uma sede própria, mas acima de tudo do nosso respeito por uma atuação corajosa que demonstram. Hoje, trazendo o presidente Nacional da OAB, fazemos uma homenagem à classe”, esclarece Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.

O prefeito do município, Ilderlei Cordeiro, quem doou o terreno para a construção da sede, ressaltou que a obra beneficiará toda comunidade. “Essa obra representa um evento muito importante para nossa cidade. Parabenizo a toda a instituição pelo excelente trabalho. Também agradeço aos vereadores que apoiaram o projeto de doar o terreno para a OAB. Sem dúvida essa é uma obra que além de gerar empregos para nossa cidade, deixará frutos de trabalhos importantes, jurídicos e sociais”, disse.

Para o presidente da OAB Subseção Juruá, João Tota Filho, “o lançamento da Pedra Fundamental é a realização de um trabalho que vem desde o Barão (Florindo Poersch, in memoriam). Quando ele me convidou para ser presidente da Subseção Juruá ele disse ‘doutor consiga um terreno que nós construímos a sede’. E aqui estamos. Conseguimos com dificuldade e aqui devo fazer menção a outra pessoa que foi fundamental, Dr. José Walter Martins que não está mais entre nós. Tanto o poder executivo quanto o legislativo também foram fundamentais para conseguirmos essa doação, que não servirá apenas para nós advogados, mas para toda a população que receberá diversos serviços gratuitos. Presidente (Claudio Lamachia), se conseguimos recursos para construir essa sede foi graças ao trabalho do nosso conselheiro federal, Dr. Erick Venâncio Nascimento, do presidente Marcos Vinícius e acima de tudo da sua vontade de olhar para o Vale do Juruá. Parabenizo também a classe do Juruá e peço para que continuemos unidos, pois com união podemos chegar ainda mais longe”.

O presidente da OAB, Claudio Lamachia ressaltou os agradecimentos a todos que colaboraram para a concretização do sonho. “Agradeço a sensibilidade do prefeito Ilderlei Cordeiro e também a Câmara de Vereadores pela doação do terreno para a construção de mais uma sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Afirmo que a sede da OAB é a casa da cidadania, então todos ganharão”, ressalta.

A caravana também se reuniu com o diretor do Fórum de Cruzeiro do Sul, juiz Hugo Torquato, juntamente com os juízes Marlon Martins e Erick Farrat. Em pauta esteve diversos assuntos relevantes à classe e principalmente aos advogados do Vale do Juruá. Também discutiram sobre a advocacia dativa e da vacância de juízes na Vara Federal. Na oportunidade, a caravana conheceu as dependências do Tribunal.

O advogado Mário Padilha participou da I Caravana e falou da sua gratidão. “É um momento histórico para a advocacia do Vale do Juruá. A chegada da Caravana significa que fomos privilegiados pela presidência nacional da OAB. O outro lado importante é que a caravana vem tratar das prerrogativas, fundamentais para o bom exercício do direito e da cidadania. Para nós é uma satisfação”, finaliza.