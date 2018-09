Mercado aumenta inflação para 4,28%

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando você insiste em ter um relacionamento aberto, custa um pouco manter o seu, porque quando algo dá errado, você é o primeiro a abandonar o barco e culpar a outra pessoa. Se você realmente quer mudar o ar, mude seu discurso. Não pode continuar fazendo a mesma coisa e acabar mal com todos os seus parceiros, você tem que tentar ser um pouco mais consistente com suas próprias palavras. Dinheiro & Trabalho: Hoje você receberá apoio dos colegas de trabalho, aproveite ao máximo essa fase. Será capaz de se organizar com habilidade e encontrar gratificações. Se você é um empregado, os obstáculos nas relações com superiores e pessoas credenciadas serão causados por atrasos, mas também por sua atitude muito detalhista. Saúde & Bem-estar: É melhor evitar uma série de posições que façam você perder o equilíbrio, quedas e golpes que podem ser uma constante para este dia um tanto especial. Preste mais atenção ao que tem ao seu redor. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: O calor de uma pessoa ao seu lado é muito mais necessário do que você pensa. Quando está tentando fazer crescer um relacionamento, há sempre a opção de procurar maneiras de passar mais tempo juntos. Não é hora de solicitar compromissos, em vez disso, você deve aceitar todas as propostas possíveis. Não valerá a pena dizer não, quando na realidade você deve dizer sim. Dinheiro & Trabalho: Terá um sucesso notável graças a uma iniciativa que será compartilhada por muitas das pessoas que trabalham com você, ainda que um pouco arriscadas. Para aqueles nascidos no segundo decanato tudo procede sem problemas, vão adquirir novos contatos importantes para realizar negócios vantajosos. Saúde & Bem-estar: Sua mente e corpo precisam de estímulos positivos para estar em boa forma e enfrentar as dificuldades diárias da melhor maneira possível, como melhorar hábitos alimentares e tentar relaxar com a meditação. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Ter tempo livre para as suas coisas é essencial, sem pensar na pessoa que você tem ao seu lado, é capaz de estabelecer o mais puro e duro egocentrismo sem aviso prévio. Quando quer, você é todo um ogro com o amor, não o quer e certamente se recusa a gastar tempo com sua outra metade. Não ofereça esse tipo de visão ou acabará realmente sozinho. Dinheiro & Trabalho: As conjunções astrais fazem prever certo fermento na economia. As estrelas preveem ocasiões excelentes, mas em qualquer caso, deve ser cauteloso ao investir seu dinheiro. Se você trabalha no campo da ciência da computação, estará cheio de energia e brilhando nas iniciativas e também envolverá os mais céticos. Não faça investimentos de longo prazo. Saúde & Bem-estar: O risco de ficar fatigado ou sofrer de desgastes mentais perigosos pode ser evitado se você tiver um espaço pessoal para relaxar. Descanso nem sempre é um luxo, no seu caso é uma necessidade. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você tem boas qualidades para se tornar o membro de um casal perfeito, mas pode haver alguns obstáculos que aparecerão e se materializarão durante esse dia. Não será capaz de ver o seu parceiro pelo tempo que você quer e também notará que ele foge um pouco do seu lado. Você pode ter feito algo no passado que causa essa situação, há perigos que nem sempre são vistos. Dinheiro & Trabalho: Hoje você não deve ficar obcecado em um caminho se perceber que as hostilidades a serem superadas serão intransitáveis, é melhor começar a procurar novos interesses. Tente manter a máxima diplomacia com parceiros, colaboradores e adversários para ter uma atmosfera serena. Saúde & Bem-estar: Indo para uma caminhada imediatamente após comer permitirá que você faça sua digestão com mais calma e com menos contratempos. Além disso, você evitará acumular algumas gorduras extras que podem machucá-lo. Não se esqueça que você deve ir pouco a pouco, sem pressa. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A paixão é uma qualidade que geralmente não vai com você. É difícil para você dar aqueles abraços que partem de dentro e fazem a outra pessoa se sentir nas nuvens. Da mesma forma que gosta de recebê-los, deve começar a oferece-los também. Hoje pode ser um bom dia para mudar esse modo de ser um pouco frio. Um pouco mais de carinho virá muito bem para você e seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Você dedicará todo o seu tempo a coisas sem importância, porque não vai querer se envolver em assuntos sérios, fique atento, alguém irá controlá-lo. Os nascidos no segundo decanato podem se concentrar melhor se deixarem a ansiedade e a pressa, inimigos

absolutos de um trabalho bem feito. Deverão aliviar as responsabilidades. Saúde & Bem-estar: Sua saúde tem estado bastante estável durante esses dias. Não teve que recorrer a nenhuma técnica para melhorá-lo, simplesmente seguiu o conselho de uma pessoa muito sábia. Hoje você vai se sentir feliz por ter uma saúde estável. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu relacionamento procurará a estabilidade neste dia e a terá quando você começar a expressar o que sente. Sua mentalidade infantil dará lugar a uma grande maturidade, os casais têm esse poder, o de fazer que as pessoas ao seu redor mudem completamente, começando por si mesmos. Dando um grande passo, agora você não pode parar de seguir em frente. Dinheiro & Trabalho: A vida laboral lhe pede outro esforço, você terá que limpar as arestas

com um superior, falar mais e reclamar menos. Nem sempre será fácil. Os profissionais independentes estarão muito disponíveis com todos e terão a oportunidade de viver momentos de descontração e consolidação completa com seus parceiros de trabalho. Saúde & Bem-estar: Seu corpo vai pedir alguma atenção, especialmente com sua aparência

física. Não abuse dos alimentos que você sabe que estão lhe fazendo mal e faça alguma atividade física. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As diretrizes que marcam o sucesso ou o fracasso de um relacionamento são algo que irão surpreendê-lo. Se você se encontrou hoje com uma pessoa capaz de organizar até mesmo os sentimentos que pode demonstrar, estará do lado oposto da maneira como age. De sua parte, é complicado organizar algo que você sente internamente. Modere um pouco suas ações. Dinheiro & Trabalho: As perspectivas astrais são excelentes. Os novos contatos podem gerar sucessos muito concretos, também com o inesperado desenvolvimento de situações deixadas em suspense. Hoje, todas as atividades de intercâmbio e comunicação serão particularmente favorecidas. Além disso, estão previstas atividades comerciais particularmente lucrativas. Saúde & Bem-estar: Viver da maneira correta e equilibrada só pode fazer bem a você. Deixe as disputas de lado, pois isso também afeta sua saúde, especialmente seus nervos. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A preguiça não deve ser um dos fatores que motivem o seu relacionamento, é muito evidente que você tem que se esforçar mais e não é hora de se esconder. Se você realmente quer obter bons resultados sentimentais, tem que falar um pouco mais e descobrir todos os elementos que podem lhe dar alguma estabilidade. É uma questão de adaptação. Dinheiro & Trabalho: Hoje você não deve ampliar seus problemas, tudo tem uma solução, deve pôr mãos à obra, mas no final você verá que pode cumprir com todos os seus esforços. Os mais jovens deste signo devem estar atentos, um emprego temporário esconde trapaças. É melhor consultar sempre quem tem mais experiência antes de escolher um trabalho. Saúde & Bem-estar: Hoje você deve prestar atenção especial aos produtos que têm um baixo ponto de cozimento, são o foco das doenças do sistema digestivo. Uma infecção recorrente pode ser muito pior do que você poderia esperar, cuidado com os peixes, especialmente durante esta jornada. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: A magia do amor tem muitos nomes e você nunca sabe com qual deles vai ficar. Você realmente quer oferecer a essa pessoa uma imagem sua que é muito mais focada nas virtudes, deixando para trás os defeitos. Você não pode ser perfeito, mesmo não acreditando, há pessoas que amam as falhas de outras pessoas, torna-os mais humanos e despertam um certo interesse nelas. Dinheiro & Trabalho: Hoje, com seus colegas, tente não mostrar um tom de sargento que possa trazer complicações para aqueles que precisam trabalhar em equipe e tem a obrigação de colaborar. Para aqueles que exercem uma profissão no campo da educação ou da pesquisa científica, hoje será fácil se engajar intelectualmente, com excelentes resultados. Saúde & Bem-estar: As mudanças na dieta têm suas consequências, se por um longo tempo você não comeu nada frito e hoje se alimenta com todos os tipos de massa, vai prejudicar seu intestino significativamente. Tenha cuidado, porque há certos momentos em que seu estômago estará pedindo um pouco mais de atenção de você. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você está em um jogo que pode ser perigoso ou maravilhoso. O amor é a única força que pode nos prejudicar, mas também pode nos levar ao ponto mais alto de nossas experiências. Estar bem focado com uma pessoa que nos complementa pode ser algo de uma grandeza impressionante. Você conhece os dois lados da moeda e é por isso que vai lutar para ficar com o que mais lhe convier. Dinheiro & Trabalho: As estrelas de hoje parecem ser particularmente positivas. Os negócios terão grandes chances de sucesso e as relações com os superiores serão agradáveis. O destino será particularmente generoso para quem tem muita criatividade. Estes terão a possibilidade de realizar excelentes negócios. Saúde & Bem-estar: Não vá além do que o corpo pede, você não está preparado para realizar certas ações. Não se arrisque com esportes ou comida, não é um bom dia para fazer mudanças importantes. Você pode se encontrar com uma série de doenças inesperadas, de entorses a alergias. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem um coração que sempre vai com relutância a todos os lugares, pode ter que tomá-lo com uma pinça ao se aproximar de uma pessoa que espera ter ao seu lado. No momento em que você está muito consciente desse ser, se deparou com uma certa hostilidade, não pode chama-lo assim, classifique as coisas com o seu nome, com certeza não recebeu os elogios que esperava. Dinheiro & Trabalho: Hoje o céu lhe causará algumas distrações no estudo ou falta de concentração no trabalho. Tente adiar compromissos que exigem mais atenção. O dia será demasiado curioso para os que nasceram no primeiro decanato, rico em situações improvisadas. As estrelas aconselham avaliar bem as novas propostas de trabalho. Saúde & Bem-estar: Garantir saúde e energia para sua aparência pessoal é essencial para levar um estilo de vida regular e equilibrado. Procure uma maneira de se acalmar, o estresse e a condução não se dão bem. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Tudo o que você sempre quis pode estar ao virar a esquina se tiver determinação suficiente para não mudar de ideia. Querer uma pessoa que nem sempre será a do início é um passo em direção ao compromisso. Você sabe reconhecer erros, mas é difícil aceitá-los. Tente estabelecer algumas mudanças em seu comportamento a partir de hoje. Dinheiro & Trabalho: Você não deve mostrar sua perplexidade e evite confiar nos conselhos das pessoas ao seu redor, só assim evitará os problemas. Uma novidade envolverá os jovens e os estimulará a serem mais criativos. Terão a oportunidade de dar o máximo de liberdade às suas ideias e depois vê-las realizadas. Saúde & Bem-estar: Você tem uma série de altos e baixos pessoais que afetam a sua saúde. Você pode ir da alegria à tristeza em um piscar de olhos. Vai ser difícil manter o rumo, mas você será capaz de fazer isso se for constante com cada uma de suas intenções, nada de jogar a toalha. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para melhorar o ambiente no trabalho

Ter bons relacionamentos no trabalho é algo que nem sempre é fácil de alcançar, mas a verdade é que é o mais necessário para poder trabalhar em paz e sem receios. Se contamos apenas as horas que passamos na empresa em que trabalhamos convivendo diariamente com os colegas, veremos que são muito mais do que as que destinamos para outras atividades. Portanto, ter boas relações com os colegas, mantendo um clima de respeito, influencia na qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho. Sabemos que por algum motivo, não importa a causa, nem sempre nos damos bem com algum colega, o que torna a vida dos envolvidos um desastre no dia a dia da empresa. Pior é quando o chefe ou a empresa não tomam medidas concretas para resolver o problema. Continue lendo