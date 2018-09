Marcus Alexandre caminha pelas ruas de Capixaba com militância da FPA

O Centro de Rio Branco ficou movimentado na manhã deste sábado, dia 22, durante a Caminhada das Flores, um ato de campanha do candidato ao governo Marcus Viana (PT). O evento cortou o rio Acre, pegando o 2º Distrito e retornando para o 1º Distrito.

A caminhada foi realizada pelas líderes mulheres da Frente Popular do Acre (FPA), coligação encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. O candidato Marcus Viana comentou o ato político que deixou por vários minutos a Av. Getúlio Vargas bloqueada, segurando o trânsito.

“Essa foi a caminhada mais linda e mais animada da história da Frente Popular. Muito obrigado a todas as mulheres que deram um colorido especial à nossa campanha. Nós fizemos a caminhada das flores porque a nossa campanha é alegre, respeitosa, é do carinho e do amor”, enalteceu Marcus Alexandre.

As mulheres da FPA entregaram, no mês de julho, uma carta de propostas a um provável governo de Viana. Isso ocorreu após vários encontros realizados em todos os 22 municípios do estado. Além de Marcus, o candidato ao Senador, Jorge Viana, também participou do encontro. Ney Amorim, também candidato ao Senado, não compareceu ao evento.