Horóscopo do dia 23 de setembro

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está brincando com fogo e no final pode se queimar, quando precisa de um pouco de amor da outra pessoa, é essencial que entenda que pode obter mais se você se concentrar em oferecer mais de sua parte. Se apenas espera receber e não se preocupa com o seu papel no relacionamento, você colherá o que plantou, nada de atenção e pouco envolvimento. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai se sentir um pouco arrogante e vai se fazer querer antes de conceder sua atenção aos companheiros que precisarão da sua ajuda. Se você é responsável por um setor, vai confiar uma tarefa delicada, que requer muita precisão, a uma pessoa de confiança que você tem certeza que saberá administrar. Saúde & Bem-estar: É importante que aprenda a delegar tarefas e administrar seu tempo, porque pode acabar se estressando facilmente e isso afetaria sua saúde. Seria bom diminuir um pouco o ritmo de sua vida, nem tudo é responsabilidade e compromissos. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: A atração que você sentirá por alguém que não conhece será superior àquela que mostra para a pessoa que tem ao seu lado. Em seu poder está a possibilidade de continuar alimentando um ou outro caminho. O que está à sua frente pode ser muito benéfico ou ser uma simples miragem, no passado você se deixou levar por algumas pessoas que mais tarde mostraram que a imagem que tinha delas era irreal. Dinheiro & Trabalho: Você provavelmente perceberá que uma mudança é necessária para poder viver sua vida diária com maior segurança e encarar seu futuro com mais solidez. Se você tiver uma atividade em grupo ou um trabalho em contato próximo com as pessoas, será necessário mostrar toda a sua disponibilidade e capacidade de comunicação. Saúde & Bem-estar: Estado muito oportuna no que diz respeito à felicidade. Procure cercar-se de pessoas mais valiosas para sua vida. Cuide mais do seu corpo, faça mais exercícios e beba menos bebidas energéticas. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Você irradia uma torrente de alegria e simpatia que faz com que sempre se envolva com as melhores pessoas. Há algumas que chegam até você com a ideia de ter uma amizade e acabam encontrando uma pessoa que pode dar a eles muito mais do que o imaginado. Hoje você pode ter que definir certos filtros, essas pessoas podem ser outra coisa, mas apenas se atenderem a certos requisitos. Dinheiro & Trabalho: Notícias importantes podem bater à sua porta e assumir a aparência de propostas interessantes que podem significar uma grande mudança. Profissionais

independentes devem agir com muita prudência e adiar as despesas relevantes de máquinas ou similares. As estrelas não estão em uma posição favorável. Saúde & Bem-estar: Uma boa sessão de treino físico pode ser essencial para ficar em forma e também vai ajudar a usar aquelas roupas guardadas, se alimente de forma saudável e, acima

de tudo, evite gorduras saturadas. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você sonha de forma extraordinária com um futuro que será marcado pelo sucesso em todos os aspectos. Um dos mais importantes que terá diante de você é aquele que se refere ao amor. Conseguir dispor dessa pessoa que pode mudar tudo é essencial, além de tê-la por perto e entregue aos seus propósitos, vai deixar você muito feliz. Dinheiro & Trabalho: Hoje as combinações planetárias parecem estar ao seu favor e você terá a possibilidade de se vingar e reencontrar o equilíbrio econômico. Se trabalha em grupo, será acompanhado por um novo colaborador que o irritará por sua maneira arrogante de encarar você, evite discutir e tome as devidas precauções. Saúde & Bem-estar: O sono é um ingrediente essencial para obter uma saúde de ferro. Não dormir as horas necessárias pode ser uma das causas de algumas doenças que vão acontecer a partir como uma tímida dor de cabeça, resfriados e gripes.

Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você tem várias de pessoas interessadas em seu coração, algumas delas fazem isso de uma maneira natural e outras procuram forçá-lo na direção errada. Aqueles que realmente se importam com você mostram isso de mil maneiras diferentes. Essas pessoas merecem um monumento, as outras, deve mantê-las tão longe de você quanto possível, ou vão te distanciar do seu verdadeiro amor. Dinheiro & Trabalho: Você vai viver uma fase de descontentamento devido à sua insatisfação pessoal. Terá que se conformar com o que você já obteve, com o tempo consolidará sua posição. Para os nascidos no primeiro decanato, as estrelas aconselham a ter prudência. Este certamente não é o momento de tomar decisões precipitadas. Poderiam toma-las sem a lucidez suficiente. Saúde & Bem-estar: Você se move na direção errada, quando se trata de procurar o melhor para sua saúde. Precisa de um pouco mais de autoestima e uma boa dose de atenção em alguns aspectos do seu corpo. Sua saúde deve ser a coisa mais importante para você nesses momentos. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seus objetivos são sempre os mesmos, encontrar aquela pessoa que possa fazer você vibrar de uma maneira diferente. Acredita realmente que, com ou sem ajuda, poderia encontrar alguém especial. É melhor pedir conselhos hoje se tiver um compromisso ou quiser começar a flertar, existem etapas que você esquece ou que simplesmente acha que são realmente como você pensa, mesmo que não esteja certo. Dinheiro & Trabalho: Hoje, os problemas relacionados a propriedades e à casa podem encontrar um novo lugar, embora você deva se deparar com parentes obstinados. Mantenha a calma. Quem trabalha como empregado pode ter algum atrito com um superior e vai querer mudar de ar. Primeiro de tudo, deve deixar a raiva diminuir. Saúde & Bem-estar: Sua saúde será boa, especialmente se você souber levar as coisas com mais calma. Preste atenção ao possível aumento da tensão nervosa. Tente diminuir as coisas doces para evitar problemas de diabetes. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua maratona de dias de amor terá um começo e um fim. Hoje você pode perceber o que realmente deve valorizar do seu parceiro. É preciso muito tempo livre para chegar ao fundo do seu coração. Quando realmente precisa de um ombro forte para chorar, você pode usar algumas de suas experiências passadas, o interesse e a vontade são um fator-chave. Dinheiro & Trabalho: A fase está repleta de novidades agradáveis que estimularão da melhor maneira o seu humor e lhe darão confiança nas suas capacidades e no bom êxito dos seus esforços. Para aqueles que estão à procura de novas oportunidades, será possível realizar uma importante reunião para a sua área. Mas, primeiro, será necessário colocar questões antigas em ordem. Saúde & Bem-estar: Você acumula cansaço da semana toda. Se você tem planos para sair, comece a cancelá-los. Use a pouca energia que restou para descansar e relaxar na companhia da sua família, você não precisa provar nada a ninguém. Será um domingo tranquilo. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As partes em que você se divide cada vez que tem um parceiro devem estar desaparecendo, você não é a mesma pessoa, mas várias pessoas separadas unidas pelo mesmo nome. Para estar com a pessoa certa, deve ser alguém disposto a oferecer o melhor de si, sem se esconder atrás de uma cortina de fumaça. Hoje você pode se mostrar como realmente é sem medo. Dinheiro & Trabalho: Você terá uma inspiração suprema que lhe permitirá superar dúvidas e hesitações sobre uma função que lhe foi confiada recentemente, busque a ajuda de seus colegas. Os nascidos no primeiro decanato receberão uma nova proposta e, embora não seja excepcional, lhes dará a oportunidade de aumentar sua renda. Saúde & Bem-estar: Fins de semana são o momento em que você dá rédea solta ao seu estômago. Tudo que você gosta vem de uma maneira especial. Não abuse muito de uma culinária tão boa. Combine essa atividade com um pouco de exercício físico. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: O amor não tem explicação racional, é baseado em uma série de premissas que ocorrem em um momento particular. Não dê atenção especial a algo que pode acontecer a qualquer momento, a menos que você já tenha um parceiro, nesse caso, deve estar muito atento ao que está acontecendo neste dia. Se você não quer que ele seja exagerado, coloque limites nessa pessoa. Dinheiro & Trabalho: Analise todas as possibilidades que lhe serão apresentadas e escolha aquela que mais provoca a sua fantasia. O importante é não se trancar em uma atividade que você não gosta. Os excelentes favores das estrelas tocarão aqueles que desenvolvem uma atividade em equipe ou o contato com o público: viajantes, representantes ou agentes de comércio. Saúde & Bem-estar: Há uma série de momentos neste fim de semana que farão de você um especialista em certas doenças. Não espere ser resolvido de forma normal, uma visita à farmácia mais próxima pode terminar com algumas dúvidas razoáveis, a partir daqui, procure uma maneira de resolvê-los. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Você está criando uma imagem totalmente infundada de uma pessoa que pode não ser exatamente aquela pela qual você estava esperando. A falta de paciência de sua parte pode levá-lo a procurar alguém que não esteja inteiramente disposto a se adaptar a você, fazendo-o por seus próprios meios, sem a necessidade de que alguém lhe diga nada. Tenha cuidado, porque tanta fantasia pode ser prejudicial neste dia. Dinheiro & Trabalho: Algum trabalho será a ocasião certa para levar adiante um projeto do passado: agora chegou a hora de colher os frutos. Não seja imprudente, se você trabalha por conta própria, o céu permite a expansão de seus negócios, o sucesso de novas iniciativas, no estudo e nos exames. Saúde & Bem-estar: É possível que você tenha momentos estressantes hoje e pode ser fácil se descontrolar e esquecer suas prioridades. Não existe risco maior à sua saúde do que aquele que você mesmo ocasiona. Tome cuidado. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Em uma floresta cheia de boas vibrações, é fácil para a grama crescer, tudo flui em uma direção e isso é visível. Se você realmente quer encontrar o caminho para se ver muito melhor com o seu parceiro, ofereça a possibilidade de retornar às origens, começar a se sentir conectado àquele ser que uma vez foi uma das forças que o ajudaram a crescer e a ser realmente poderoso. Dinheiro & Trabalho: Tente abrandar a impaciência criando pequenos espaços onde você possa agir como quiser, enquanto ainda cumpre os prazos que lhe foram dados. Os do terceiro decanato terão a possibilidade de fazer mudanças e reencontrar a serenidade que estão procurando há algum tempo. Serão conciliatórios e estarão disponíveis para todos. Saúde & Bem-estar: Você dificilmente terá energia e força para fazer as coisas. Esta situação tem que mudar. Você terá que carregas as baterias e enfrentar as situações com alegria e ímpeto. Encontre a energia dentro de você e mova-se. Leia tudo

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Mantras são palavras que se repetem uma e outra vez, fazendo com que todas as invocações feitas por elas sejam cumpridas. Não se esqueça que quando realmente quer ter um amor, você tem que fazer um esforço para tornar isso possível. Repetir um comportamento estudado e organizar o tempo da melhor maneira possível é a chave para o sucesso de qualquer relacionamento a ser iniciado. Dinheiro & Trabalho: Você pode passar por algum problema por causa de um esquecimento que comprometerá muito o trabalho do dia, esté atento a tudo. Se você trabalhou recentemente na empresa, vai se vingar de uma pessoa que, no último período, fez você se sentir desconfortável. Saúde & Bem-estar: Tudo o que acontece com uma receita geralmente é porque requer atenção especial. Se você deve tomar um medicamento, consulte sempre as possíveis contraindicações. A maneira de consumi-lo é essencial para se livrar de alguns inconvenientes que possam ocorrer. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para obter dinheiro e se livrar de dívidas usando açúcar

Para obter dinheiro rápido uma das coisas mais eficazes e simples que existe é o açúcar. Seu poder é grande, tanto para dinheiro ou coisas materiais, além de feitiços de amor, melhorar as relações, conseguir emprego, rituais de saúde e demais coisas positivas. Ele é usado apenas em rituais positivos, você dificilmente pode ver açúcar para coisas negativas ou escuras. Para realizar a Simpatia para obter dinheiro e se livrar de dívidas usando açúcar, primeiro você deve colocar uns carvões em brasa dentro de uma tigela refratária, passar por cada quarto e sala da casa e jogar uma colher de sopa de açúcar sobre as brasas, deixando que a fumaça invada o local. Continue lendo