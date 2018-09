Gladson fala em políticas públicas ao homem do campo e pede votos para aliados

Uma multidão de apoiadores caminhou com Gladson Cameli (Progressistas), Major Rocha (PSDB) e os candidatos ao Senado, Petecão e Márcio Bittar, nas principais ruas e avenidas de Cruzeiro do Sul neste sábado, 22. O ato político começou na avenida Mâncio Lima e se encerrou no centro da cidade.

Gladson ouviu moradores, comerciantes e taxistas e falou de seu plano de governo para o Acre destacando que seu projeto de gestão contempla as peculiaridades de cada região.

“Não podemos nos conformar com as condições em que o Acre se encontra. Todos nós somos prejudicados com o atual modelo econômico que o PT instalou no nosso estado, quebrando as empresas, perseguindo os servidores públicos e impondo medo a todos que se contrapõem ao seu projeto perpétuo de poder”, disse Cameli.

Cameli e aliados continuam a agenda política da oposição neste final de semana nos municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Porto Walter, na região do Juruá.