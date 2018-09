Polícia Encontra Fiat Toro usada na morte de criança e prende suspeito

A política local foi movimentada nesta semana pela divulgação de três pesquisas eleitorais. A última delas e mais aguardada, a do Ibope, divulgada nesta quinta-feira à noite na TV Acre, que mostrou Gladson Cameli (Progressistas) na frente com 47% e Marcus Viana (PT) com 38%, repercutiu nas redes sociais.

Gladson Cameli, que aparece na frente de Marcus Viana com uma diferença de 9%, conforme o Ibope, diz que os números lhe motivam, mas que “o que vale mesmo é o resultado final das urnas. E por isso estamos com o mesmo empenho em mostrar que é possível fazer uma Mudança para que o Acre pertença a todos e não apenas a um partido político”.

O Coronel Ulysses Araújo (PSL) tem 6% na pesquisa a Ibope. Perguntado por ac24horas sobre seu desempenho, ele disse: “Vamos aguardar a pesquisa dos votos dentro da urna”.

Com 1%, a candidata Janaina Furtado (Rede) lamenta o fato de o poderio econômico ainda definir eleições. “O poder econômico ainda é o principal responsável pela definição das eleições. Quem tem dinheiro tem votos. Ponto final.”

Para David Hall, que não pontou, “as pesquisas não refletem a realidade”.

“As pesquisas privilegiaram e vão privilegiar aqueles que tem mandato, aqueles que são mais conhecidos e populares e quem têm recursos e grandes estruturas”, afirma o candidato.

Marcus Viana não foi encontrado para comentar seu desempenho no Ibope. A reportagem enviou pergunta a assessoria do candidato sobre a avaliação do resultado da pesquisa, mas não obteve resposta até às 9h45 desta sexta-feira.

Na terça-feira passada, na Fieac, momentos antes do Fórum de Desenvolvimento Acre 2050, Marcus Viana foi perguntado pela reportagem de ac24horas sobre seu desempenho nas pesquisas Real Big Data e Data Control em que ele aparece também em segundo e seu adversário Gladson Cameli em primeiro. Na oportunidade, o petista respondeu que não iria comentar os números e que estava aguardando a pesquisa de um instituto nacional.

A pesquisa Ibope/TV Acre foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro e mostra um crescimento de 10% do candidato progressista em relação ao seu oponente petista em comparação à primeira pesquisa do mesmo instituto feita em agosto. Naquela ocasião, Gladson Cameli e Marcus Viana apareciam empatados com 37%.