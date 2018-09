Horóscopo do dia 22 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O destino nunca é completamente estabelecido, existem variáveis que, embora sua mente esteja determinada a controlar, é completamente impossível. Se você estiver tentando estabelecer contato com uma pessoa que lhe interesse, não tente ser convencional. Quanto menos ela souber de você melhor será, o mistério pode ser um fator-chave. Dinheiro & Trabalho: Dia cansativo e estressante, você terá que assumir várias responsabilidades das quais nem sempre vai gostar. Os ingressos não serão os que você esperava. Os nascidos no primeiro decanato devem defender-se contra os ataques histéricos de uma colega não satisfeita com seu comportamento, será necessário agradá-la para evitar problemas. Saúde & Bem-estar: Tente seguir a dieta com rigidez, pois a única pessoa beneficiada é você. No momento em que escolher relaxar, você verá alguma tensão desaparecer e agradecerá por um dia mais tranquilo e boa saúde. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem os pés no chão e isso pode ser uma maneira de evitar cair nas redes de um amor muito dependente. Gosta de estar com pessoas que podem se defender e deixar para trás os maus hábitos que geralmente consistem em controle excessivo no seu dia a dia e que você não suporta. Ter um parceiro e viver como uma pessoa solteira são duas caras da mesma moeda para você. Dinheiro & Trabalho: Hoje você será imparável, seguro de si e totalmente focado nas coisas. Você vai cansar inexoravelmente todo adversário que chegar perto, vai deixar a concorrência comendo poeira. É hora de ousar e ser um vencedor. Se você é um profissional autônomo, deve prestar muita atenção. As estrelas não são as melhores e as suas iniciativas nem sempre serão bem-sucedidas. Saúde & Bem-estar: Sua saúde vai melhorar quando descobrir que parte do mundo exterior que parecia te fazer dano, não é tão ruim assim. Os medos devem ser superados e o mundo tem que ser visto com mais otimismo. É um bom dia para fechar as páginas. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: A paciência não é uma das suas melhores qualidades, em outras áreas você não tem o que é preciso, mas no amor, não há nada que você não seja capaz. Quando se trata de buscar ajuda para sua própria transformação, você sabe que conseguir um parceiro para ajudá-lo a brilhar é essencial. Nunca vai conseguir ser quem você realmente é sem as pessoas certas ao seu redor. Dinheiro & Trabalho: Não haverá falta de oportunidades para satisfazer o seu ego e fazer você se destacar no campo profissional, não apenas pelas suas ideias, mas também pela sua imagem. Se você trabalha no campo da comunicação, terá uma veia criativa e conseguirá ter todas as nuances necessárias para realizar um projeto único e bem-sucedido. Saúde & Bem-estar: Hoje, podem aparecer sintomas de gripe. Tome cuidado. Momento bom para sair com seu parceiro, amigos ou jantar com parentes. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Ser uma pessoa muito radical não precisa ser uma vantagem. No amor, a calma e a discrição são um fator positivo e mais quando se trata de não mostrar o que realmente sente. No jogo da sedução, ser o primeiro a oferecer tudo, não significa que você é um vencedor. Certamente você vai ter que conter seus impulsos antes de parecer desesperado demais. Dinheiro & Trabalho: Você começará a coletar seus frutos e a receber satisfações, mas isso não será suficiente e desejará ser independente para não precisar pedir nada a ninguém. Hoje as estrelas favorecem especialmente o trabalho intelectual e os testes de estudo, coroando-os com resultados brilhantes, de consequências duradouras. Saúde & Bem-estar: Você tem um sistema imunológico que já começou a mostrar algumas falhas graves, sua saúde começará a enfraquecer-se, cuide especialmente de sua garganta. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A necessidade de uma maior paz interior nem sempre chega ao terreno do amor. Em vez de ficar calmo, estar com essa pessoa lhe causa um desconforto recorrente. Dois seres de ideias opostas são muito difíceis de serem entendidos. Você pensou em tudo que essa relação tem a favor, mas ainda não vê a grande variedade de opções que são contra. Tudo tem um final. Pense muito bem. Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai ser muito falador e pouco produtivo, tenha cuidado, seu superior pode chegar a repreendê-lo, talvez sutilmente, mas deve levar isso muito a sério. Se você está em parceria com um representante de algum produto, hoje pode concluir excelentes negócios e cuidar de projetos que há muito tempo você os considera muito lucrativos.Saúde & Bem-estar: Embora você mostre grande vitalidade, seria aconselhável uma massagem nos quadris, coxas, pernas e pés, para que, desta forma, pudesse ajudar a reativar a circulação sanguínea. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você não sabe o que fazer com relação àquela pessoa, agora está tonto, vai de um lugar para outro na esperança de descobrir as chaves que o levarão àquele amor secreto que você tem em mãos. Seria bom se o seu mundo de fantasia se manifestasse, mesmo que fosse timidamente no mundo real. Uma série de boas vibrações nascerá para fazer tudo fluir, não há medo, há esperança. Mantenha a calma. Dinheiro & Trabalho: Você correrá o risco de que seus esforços desapareçam por causa da interferência de uma nova figura profissional que impedirá seu caminho para favorecer o dele. Os nascidos no terceiro decanato se sentirão insatisfeitos com suas ações e tentarão resolvê-las questionando-se e analisando sua jornada profundamente. Saúde & Bem-estar: Sua saúde de ferro será testada hoje. Os sentimentos que o rodeiam podem ser completamente descontrolados e isso pode te prejudicar. Tente encontrar uma maneira de levantar seu ânimo antes que outro dia passe. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem um coração tão grande que está sempre disposto a receber as pessoas que se cruzam no seu caminho. É muito difícil estabelecer uma série de diretrizes básicas que façam você amar sem essa entrega total. Você pode ter que criar um muro um pouco mais alto do que pensou para se livrar de qualquer um desses elementos negativos em termos de relacionamentos. Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará com a cabeça nas nuvens e encarará o seu dia a dia superficialmente, preste atenção às distrações que podem lhe causar algum tipo de dano. Evite cometer excessos para não fazer investimentos porque pode se deparar com uma falsa amizade que vai querer se aproveitar de você. Saúde & Bem-estar: Você será uma pessoa totalmente diferente hoje. Embora não tenha muito incentivo para sair e ir a festas, sua própria inércia o levará a viver uma noite verdadeiramente surpreendente e saudável. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você sempre teve a sorte de encontrar pessoas que o entenderam perfeitamente. A comunicação pode ser um dos seus pontos fortes para se tornar aquela viga mestre na qual você pode construir uma nova planta. Chegou a hora de dar um passo adiante, encontrar uma maneira de se comprometer e estar mais de acordo com seus próprios interesses. Dinheiro & Trabalho: As estrelas lhe trazem sorte e injetam uma dose de entusiasmo em suas metas, mas convidam você a não descobrir suas cartas vencedoras e a expandir seu raio de ação, mantendo a prudência. Aproveite esta fase para resolver algumas situações complexas, deixadas em suspenso. Saúde & Bem-estar: Cuidado com seus problemas de ansiedade, angústia ou nervosismo. Podem lhe causar taquicardia, dores de estômago e até enxaquecas. Os astros aconselham a buscar maneiras de se cansar mais durante o dia, faça uma boa caminhada ou corra. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seus dias de procura da pessoa compatível aumentaram mais do que a conta, parece que você não vai se encaixar em nenhum lugar. Não se preocupe, para um signo que tem uma longa lista de requisitos como você, é bastante normal. Evite pensamentos ruins ou comparações com terceiros, não pode comentar desde fora sobre a maneira de se ver que você tem por dentro. Dinheiro & Trabalho: Você terá a possibilidade de adotar mudanças, mas deverá analisar seus limites para não tomar medidas falsas e não colocar em risco seu equilíbrio econômico. Se você trabalha com publicidade, terá uma imaginação hiperativa que estimulará da melhor maneira seus recursos internos e conseguirá realizar um evento com o qual sonhava há muito tempo. Saúde & Bem-estar: Ultimamente você pode estar um pouco ansioso, talvez nem saiba por quê, trate de levar as coisas com mais calma para que não acabem afetando sua saúde. Procure se distrair assistindo filmes, praticando esporte, refeições com amigos, seu passatempo favorito, etc. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Os sentimentos podem desencadear uma pequena tempestade hoje. Será difícil para você acalmá-los novamente quando alguém com quem você tem uma conexão especial aparecer na sua frente. Quando não tem o que quer, você se sente infeliz, mas quando o que você realmente quer está à sua frente, sentirá um medo irracional que lhe atravessará o coração. Dinheiro & Trabalho: Siga seus objetivos com firmeza, por mais estranhos que possa parecer aos outros. Com a ajuda das estrelas, vai mostrar no final que estava certo. Se você investir no mercado de ações, as estrelas sugerem muita prudência. As empresas que parecem imperdíveis nem sempre são assim e você corre o risco de sofrer perdas significativas. Saúde & Bem-estar: É um dia magnífico para a sua saúde e seu ânimo. Você vai se sentir bem fisicamente e emocionalmente. Sua saúde geral melhorará, ficará menos angustiado e isso favorecerá a sua condição. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Como signo de água, você sente a proximidade da lua cheia, está chegando o momento em que todas as emoções vão sair e isso o preocupa. Chega um momento em que tudo o que você diz ou faz não é totalmente aceitável. Há estados de emoções que podem ser montanhas de mentiras ou meias-verdades, você criou sua própria realidade, deixando de lado a da outra pessoa. Dinheiro & Trabalho: Hoje a determinação e a seriedade serão suas armas mais eficazes. Não se esqueça da adaptabilidade: servirá principalmente do ponto de vista econômico. Aqueles que têm contatos profissionais com o exterior podem ter uma oportunidade para uma transferência ou uma promoção. As estrelas o aconselham a pensar sobre isso. Saúde & Bem-estar: Dê-se ânimo e não fique deprimido. Procure se relacionar com pessoas mais úteis para sua vida. Tente não ficar tanto tempo só. Saia com amigos para se distrair. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: As histórias de amor que aconteceram com você durante toda a sua vida sentimental, podem ter sido uma ilusão para o seu coração. Nenhuma dessas pessoas tocou completamente a sua alma, elas só estiveram desfilando pela sua vida até você não ter sido capaz de fazer mais. Não culpe os outros por não conseguir o que você queria. Existe apenas uma pessoa que permitiu isso e foi você. Dinheiro & Trabalho: Hoje você será muito tenaz para sustentar seus pontos de vista, fará com que as pessoas ao seu redor entendam quais são suas exigências e acima de tudo as suas expectativas. Se você trabalha como dependente, se subordinará às diretrizes de um chefe sem piscar, talvez porque esteja ciente de suas habilidades e valores. Saúde & Bem-estar: Existem certos tratamentos que são ótimos para evitar alguns problemas de circulação, especialmente nas pernas, você as sente pesadas e doloridas. Hoje você pode fazer uma pequena pausa para passar um bom creme e fazer uma série de exercícios específicos que vão lhe fazer muito bem. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para quebrar feitiços negativos

Algumas práticas de feitiçaria usam meios ocultos para produzir efeitos negativos nas pessoas. Um ritual perverso porque recorre aos maus espíritos. Implica um pacto ou pelo menos uma busca pela intervenção desses espíritos para fazer mal a terceiros. Originados pela raiva, inveja ou ciúme, os principais motivos são: ferir quem se odeia, acabar com um relacionamento amoroso, provocar calamidades ou impotência, acabar com a estabilidade financeira e também com a saúde dos outros. A Simpatia para quebrar feitiços negativos é feita em dois horários do mesmo dia. Continue lendo.