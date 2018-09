Dia do contador, saiba a importância deste profissional

As matrículas na rede privada voltaram a crescer após a queda registrada em 2016, de acordo com o Censo da Educação Superior divulgado na última quinta-feira (20) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Enquanto a matrícula na rede pública cresceu 2,7%, na rede privada, o crescimento foi de 3%.

Segundo os dados do Censo, a rede privada conta com mais de 6,2 milhões de alunos, o que garante uma participação de 75% do sistema de educação superior, ou seja, a cada quatro estudantes de graduação, três frequentam uma instituição privada.

Em relação ao número de matrículas em cursos de graduação por grau acadêmico há uma certa estabilidade. Nos últimos três anos elas se dividiam em: 69% bacharelado, 19% licenciatura e 12% em cursos tecnológicos. Entretanto, nos últimos dez anos, o número de alunos em cursos de licenciatura cresceu apenas 49,7% enquanto o número de alunos de cursos tecnológicos cresceu 141% e, no mesmo período, os cursos de bacharelado cresceram 65,6%.

Mais de um milhão de alunos frequentam cursos de licenciatura no Brasil, o que representa 19,3% do total na educação superior de graduação. Entre esses estudantes, a maioria é do sexo feminino e também estuda em universidades privadas. Entre os cursos de licenciatura mais procurados, Pedagogia ocupa o primeiro lugar, com 710.855 matrículas – o equivalente a 44,7%. Na sequência, Educação Física (185.792), Matemática (95.004) e História (90.420).

Outro dado analisado foi o percentual de matrículas da rede privada com algum tipo de financiamento ou bolsa. Durante nove anos, o último foi o que mais apresentou o ingresso de estudantes nas universidades por essas seleções. Em 2017, o número de estudantes que ingressam com a ajuda do Fies foi o equivalente a 37,1%, seguido pelo Prouni (21,1%) e outras alternativas (41,8%).

A maioria dos estudantes acredita que investir em uma educação de qualidade e arcar com a mensalidade de uma faculdade privada é algo quase impossível. Mas com a ajuda do Educa Mais Brasil, essa realidade muda. O programa educacional oferece bolsas de estudo para várias modalidades de ensino e permite que milhares de pessoas consigam investir não só no ensino superior, mas também, na educação básica ou em cursos de idioma.

Se o seu interesse for realmente em uma graduação, você pode conseguir uma bolsa de até 70% para iniciar o curso dos seus sonhos. Se interessou? Não perca tempo. Acesse o site do Educa Mais Brasil e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região. É gratuito.