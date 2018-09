Com Rocha, Petecão e Márcio, Gladson comanda eventos políticos em Tarauacá e Feijó

Durante reunião com pecuaristas do Acre na noite desta quarta-feira,19, acompanhado de seu vice Major Rocha (PSDB), o candidato a governador pelo Progressistas, Gladson Cameli, reafirmou que quer tirar o Acre das últimas posições do ranking nacional de competitividade e aposta na parceria de diversos segmentos, entre eles empresários, pecuaristas, agricultores e produtores.

“Vamos abrir o Acre para o agronegócio e deixar as pessoas trabalharem para aquecer a economia.Com esse modelo econômico que está aí o nosso povo não aguenta mais quatro anos. Só se Deus me provar ao contrário, mas a salvação do estado está no setor primário”, disse.

Cameli acrescentou que vai formar sua equipe, caso seja eleito governador do Acre, com pessoas capacitadas em cada setor.

“Na transição já quero procurar a Federação da Agricultura do Acre (FAEAC) para indicar uma pessoa para compor a equipe. Quero colocar as pessoas certas nos lugares certos. Temos gente qualificadas aqui pra isso. Vamos ser o governo da parceria”, disse.

Assuero declara apoio

Na reunião, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez, assegurou apoio ao plano de governo de Cameli para o setor econômico local.

Reconhecido como uma das mais importantes autoridades do setor da pecuária e agrícola do estado, Veronez relembra que o Acre precisa de uma imediata mudança na visão produtiva para começar um processo de crescimento.

“A nossa atividade é a mais importante do estado e, atualmente, não é reconhecida dessa forma. Temos que tirar a sela do nosso lombo. Acreditamos na candidatura do Gladson. É hora de mudar. O Acre precisa passar por isso. Aqui você não vai conquistar votos porque já tem todos. Estamos juntos para participar dessa mudança”, disse Veronez.