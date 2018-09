Polícia Federal faz perícia em computadores apreendidos na Aleac

Com mais de 20 cursos em diversas áreas do conhecimento, (ciências humanas, exatas e tecnológicas), a União Educacional do Norte – UNINORTE consolidou-se como a maior, melhor e mais completa estrutura, superior e mais recentemente de ensino à distancia (EAD), também pioneira nesta área, do Acre.

O dia 19 de setembro de 2018 foi marcado pela publicação no Diário Oficial da União, que credenciou a UNINORTE como Centro Universitário, o primeiro do Estado. Segundo Gustavo Fagundes, consultor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), entre as alterações previstas no Parecer CNE/CES nº 248/2010 está a criação de centros universitários para faculdades devidamente credenciadas há, no mínimo, seis anos e que tenha obtido conceito igual ou superior a 4 na avaliação institucional externa no ciclo avaliativo anterior. “Os centros universitários estão regulamentados, precipuamente, pelo Decreto n° 5.786/2006, sendo caracterizados pela excelência do ensino ofertado, pela qualificação de seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecido aos estudantes”, declara o consultor.

Os centros universitários, assim como as universidades, têm graduações em vários campos do saber e autonomia para criar cursos no ensino superior devendo ter, no mínimo, um terço do corpo docente com mestrado ou doutorado e possuir pelo menos, um quinto dos professores contratados em regime de tempo integral.

Para o diretor geral da UNINORTE Ricardo Leite, essa história começou há quatro décadas, quando sua mãe, a professora Ana Maria Leite oferecia aulas particulares na varanda de sua casa. “Estamos vivendo um dia de gratidão por todo nosso caminho até aqui. Este é o legado da minha mãe, e hoje o Acre e os acadêmicos, do agora e do futuro, são os verdadeiros beneficiados com esta nova fase da UNINORTE,” relata emocionado o diretor e fundador da UNINORTE.

De acordo com Katia Gasparine, diretora administrativa da UNINORTE, o trabalho de expansão do conhecimento será ainda maior. “A autonomia que agora temos, enquanto Centro Universitário, nos garante a criação de cursos específicos para outras demandas locais. Sempre passamos por processos rigorosos de avaliação do MEC. Todo nosso empenho na busca por qualidade estrutural e prioritariamente no ensino, foi amplamente reconhecida.”

Segundo a diretora comercial da UNINORTE Indira Kitamura, a instituição sempre atendeu todos os requisitos para tornar-se, tão logo, Centro Universitário. “Hoje, de fato somos um Centro Universitário. Vale ressaltar que obtivemos excelente avaliação no recredenciamento que ocorre a cada quatro anos recebendo, assim, este esperado título,” declara Kitamura.

De acordo com a diretora acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE Vanessa Igami, a felicidade é ampla, geral e irrestrita. “Estamos muito orgulhosos por toda nossa equipe, desde os responsáveis pela regulação, como todos que fazem da UNINORTE um norteador na qualidade de ensino acreano. Lembrando que quem verdadeiramente ganha com esta titulação tão merecida são os acadêmicos, a comunidade e nosso Estado do Acre”, finaliza Igami.