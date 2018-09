OCB e DGRV oferecem workshop no Acre

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em parceria com a empresa de consultoria DGRV, realiza na próxima segunda (24) e terça (25) o workshop “Panorama, Diretrizes e Reflexões nas Cooperativas Financeiras”, voltado para as cooperativas de crédito do Acre.

Durante as 12 horas de evento, especialistas do Banco Central do Brasil vão expor o atual cenário do cooperativismo de crédito no país. Em 2017, por exemplo, o setor financeiro tradicional (formado pelos bancos) teve crescimento de 2,8% na comparação com 2016.

Já as cooperativas de crédito, neste mesmo período, cresceram 15,7%. Para além do otimismo com os resultados, contudo, este ramo do cooperativismo precisa estar em constante capacitação e qualificação para se consolidar como um modelo de negócio sustentável.

O Banco Central é o responsável por regulamentar as atividades das cooperativas de crédito. Essa fiscalização rigorosa, mais as políticas de boa gestão de cada cooperativa, dão a devida segurança aos investimentos realizados pelos cooperados.

“A OCB tem como uma de suas grandes preocupações consolidar o cooperativismo como um modelo econômico capaz de fomentar o desenvolvimento do Acre, e as cooperativas de crédito têm papel essencial nesse processo”, afirma Valdemiro Rocha, presidente da entidade no estado.