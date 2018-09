Mais de 2 mil pessoas participam de agenda de Ney Amorim em Sena

O governador Sebastião Viana (PT) vestiu de vez a camisa da campanha do presidenciável Fernando Haddad (PT). Após resistir até o último segundo em defesa de Lula como o candidato do partido, Sebastião agora é o principal cabo eleitoral do ex-prefeito de São Paulo no Acre.

Em sua página oficial no Twitter, o petista tem feito postagens frequentes do conteúdo de campanha de Haddad. O material tem embutido as logomarcas dos majoritários do PT no Acre, como o governadorável Marcus Viana.

Em 2015, Sebastião e Haddad chegaram a se desentender por conta da crise imigratória dos haitianos. Em maio daquele ano, Sebastião Viana alugou ônibus para enviar quase 1000 haitianos para São Paulo sem o devido conhecimento das autoridades paulistas, que reclamaram da situação.