Jogador que agrediu árbitro durante partida é afastado pela Justiça Desportiva

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ/AC) arrecadou 8,6 toneladas de alimentos não perecíveis na confirmação da inscrição no processo seletivo para estagiários de nível superior, realizado na última semana do mês agosto.

Os alimentos serão distribuídos pelo TJ/AC às entidades beneficentes que atuam na Capital.

De acordo com a Administração do Poder Judiciário Acreano, a distribuição dos itens arrecadados ocorrerá por meio de seleção das entidades que se cadastrarem, via internet, através de link específico, junto à comissão organizadora do processo seletivo, até o próximo dia 26 de setembro.

Para o cadastro, os representantes das entidades beneficentes interessadas em participar do rateio dos alimentos arrecadados deverão proceder com o preenchimento completo de formulário disponibilizado, dentro do prazo estabelecido pela Administração do TJ/AC.