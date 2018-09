Ibope também mostra Gladson a caminho da vitória

O candidato a governador pelo PROGRESSISTA, Gladson Cameli, que nas pesquisas do DELTA, DATA-CONTROL e BIG DATA, recentemente divulgadas, vinha numa folgada dianteira sobre o seu mais próximo adversário, voltou a aparecer ontem vencendo a eleição na pesquisa de um dos mais renomados institutos nacionais, o IBOPE. Gladson (foto) teve uma vitória tripla. Além de aparecer com 47% de intenções de votos e Marcus Alexandre (PT), com 38%, também, foi mostrado ganhando no segundo turno com 53% contra 41% do petista. E no quesito Rejeição, Gladson Cameli ficou com 19% e Marcus Alexandre (PT) no alto patamar de 32%. A baixa Rejeição favorece Gladson. O resultado só veio confirmar que há uma clara inclinação da população por uma mudança dos governadores petistas que, há 20 anos governam o Acre. A campanha do Cameli, decididamente, como se diz no popular: “pegou vento”. Nas duas últimas décadas nenhum dos candidatos a governador do PT apareceu na reta final perdendo.

NÃO DECOLOU

O IBOPE mostrou também que a candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL) não decolou. Apareceu com 6% de intenções de votos. Com poucos dias para a eleição fica difícil recuperar. Janaína Furtado (REDE) obteve 1% e David Hall (AVANTE) ficou zerado

O FENÔMENO PETECÃO

O candidato ao Senado, Sérgio Petecao (PSD), virou um fenômeno, a moda nesta eleição. Apareceu disparado no IBOPE, consolidado no primeiro lugar com 52% das intenções de votos. Isso o deixa praticamente com uma das vagas. Petecão conseguiu ser o cara do povão. Ninguém consegue explicar o Petecão. Nasceu para ser político, só deve ser!

BICHE PEGOU: BITTAR PASSA JV

A grande surpresa desta pesquisa do IBOPE é que pela primeira vez nesta campanha o senador Jorge Viana (PT) não aparece liderando ou em segundo lugar. Deu uma despencada e apareceu perdendo a segunda vaga do Senado. Márcio Bittar (MDB) ficou com 39% na preferência e Jorge Viana (PT) caiu para 35%. Ney Amorim (PT), ficou nos 30%. E Minoru Kinpara (REDE) 12%. Pedrazza (POSL) teve 1%. O PT cometeu um erro de amador ao sair com duas candidaturas ao Senado.

NÃO ADIANTA DIZER QUE NÃO

Esta disputa entre os aliados do Ney Amorim (PT) e do Jorge Viana (PT), não é preciso nem conhecer de política para notar que o grande prejudicado nesta briga é o JV. É nítido!

O TURCO NÃO É AMADOR

Tem que se analisar também que o Márcio Bittar (MDB) não é um amador. Já se elegeu o mais bem votado deputado federal do Acre. E nesta campanha tem recursos financeiros, o que não teve em outras eleições. A luz vermelha acendeu para o JV. Todos os olhos estarão voltados para a disputa da segunda vaga do Senado. Será uma guerra sem quartel.

MY GOD!

Aceito o comentário de analfabeto ou de alguém de pouca leitura. Não de pessoa de inteligência privilegiada, de que não crê na pesquisa do IBOPE porque não foi pesquisada. Se todos fossem ouvidos não seria pesquisa, mas eleição. My God!. Ajuda: um estatístico explica. Fim do grotesco Depois de 5 anos, no fim de mandato, o governador autoriza a compra de fardas para os PMs. Até que fim vai acabar o visual grotesco de policiais trabalhando de calça jeans e camiseta.

NOMES DE PESO

Muito comentado na cidade a abertura de um novo escritório de advocacia que terá em seus quadros profissionais famosos, como ex-desembargador, secretário de estado e procurador. Com tantas personalidades, nos bastidores a informação é de que chega para ganhar grandes contratos. Mas é bom não esquecer que, a lei exige “quarentena” dos aposentados do Judiciário.

BUSCANDO O MELHOR

Acontece de 20 a 22 de setembro, no auditório da UNINORTE, a Primeira Jornada Multidisciplinar de NeuroPediatria do Acre. Inscrições abertas. Uma das organizadoras é a médica especialista em Pediatria Dra. Bruna Beyruth. De alto interesse à comunidade médica.

GRANDE BENEFICIADO

Converso com o mundo político regional todos os dias. Com personagens dos mais diversos partidos. Anotem o que vou dizer: esta queda de braço entre os defensores das candidaturas a senador do Ney Amorim (PT) e Jorge Viana (PT) vai favorecer o candidato Márcio Bittar (MDB).

NÃO POSSO AFIRMAR

Não posso afirmar se o candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), tem conhecimento ou não. Vou divulgar porque não brigo com a notícia. Um grupo de quatro aliados do Ney que encontrei ontem na Praça da PM, foi logo me dizendo: “Crica, aqui é Ney e Márcio Bittar”.

NENHUM INTERESSE

Sou amigo antigo, de trocar idéias, com o Jorge Viana e o Ney Amorim. Não me interessa criar cizânia, mas não adianta varrer para baixo do tapete que existem divergências sérias entre ambos, principalmente, entre seus aliados. Deu até registro BO esta semana. Seria brigar com a verdade.

NENHUMA SURPRESA

Para quem acompanha a eleição nos bastidores como este jornalista, não é surpresa alguma, que mais cedo ou mais tarde a briga Ney x JV viria para a opinião pública.

QUE SE ENTENDAM OU NÃO

Cumpro meu dever de comentar um fato desta campanha, que está escancarado. No mais é problema dos dois candidatos a senador pelo PT. Que se entendam. Ou não se entendam!

MUITO SEGURO

Quem assistiu a fala dos candidatos a governador na FIEAC saiu com o convencimento de que o Gladson Cameli (PROGRESSISTA) melhorou muito a sua comunicação com o público. Fez a defesa do seu programa de governo de forma convincente. Está em alta no empresariado.

VOLTO FALAR SER UM EQUÍVOCO

Volto a comentar que é um grande equívoco se esperar que o candidato Gladson Cameli venha a ser estraçalhado num debate na televisão. O debate não será fator definidor desta eleição.

CANDIDATURA SEDIMENTADA

Olhando para as últimas pesquisas pode se afirmar que, na disputa do Senado só num ponto muito fora da curva é que o senador Sérgio Petecão (PSD) não se reelegerá. É um dos que mais está com a aceitação popular consolidada. Pesa muito ao seu favor seu jeito simples e popular.

CONTINUA NA CAMPANHA

No programa eleitoral de ontem a candidata à deputada federal Charlene Lima (PTB) apareceu no vídeo pedindo votos. O fato de estar presa não a impede de ter a sua campanha na rua.

NOVA ADESÃO

O ex-deputado Gilberto Diniz, que teria uma boa votação nesta eleição em Sena Madureira, não mais será candidato e passou a apoiar a candidata á ALEAC, Meire Serafim (MDB), o que encorpa mais a sua campanha. Diniz calcula que Meire terá no mínimo 4 mil votos, em Sena.

CRÍTICA INDIRETA

O candidato a deputado federal Fernando Melo (PROS), que foi secretário de Segurança no governo Jorge Viana (PT), não deixa de dar uma estocada na atual condução do sistema de segurança, citando no horário eleitoral que foi o “melhor” secretário de Segurança do Acre.

MEU CARO, ANGELIM

Volto a comentar: meu bom deputado Raimundo Angelim (PT), não sentiu cheiro de fritura?

COMPORTAMENTO EXEMPLAR

A prefeita Socorro Neri tem tido um comportamento ético exemplar nesta eleição. Faz campanha para o candidato Marcus Alexandre (PT), mas fora do expediente e sem usar a máquina municipal. Para quem acompanha a política acreana isso é raro numa disputa.

MARCA REGISTRADA

E não se trata de limitar o uso da máquina pública na campanha a governos petistas ou de seus aliados. O mesmo aconteceu na oposição. O normal sempre foi quem está governando o Estado ou o município, usar o peso do poder de forma descarada a favor dos seus candidatos.

CONTINUA SUBINDO

Não vai adiantar o grande esforço dos jornalistas da GLOBO NEWS para tentar queimar a imagem do candidato à presidência Jairo Bolsonaro (PSL). Em todas últimas pesquisas subiu nas intenções de votos. Foi no DATA-FOLHA, para 28%. E o Fernando Hadad (PT) caiu para 16%.

CHEGA SER PATÉTICO

O esforço do candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) chega ser patético, no ataque aos adversários, mas não tem surtido efeito algum, continua patinando sem avançar nos números. Mesmo tendo o maior número de políticos como seus apoiadores. Falta-lhe simpatia.

ESTÁ EM CAMPO

Não é verdadeiro o que se divulgou ontem que o candidato Marcus Alexandre (PT) tinha dado uma freada na sua candidatura por conta das últimas pesquisas. Continua na mesma pegada, nos municípios e bairros da capital. Mais uma das muitas notícias fantasiosas da campanha.

QUEDA LIVRE

A candidata Marina Silva (REDE), a cada pesquisa continua nacionalmente despencando na preferência popular. Aqui no Acre, sua terra natal, não é diferente, está muito distante do preferido Jair Bolsonaro (PSL). Tudo caminha para o Bolsonaro ser disparado o mais votado no Estado.

CADA UM ACREDITE NA QUE QUISER

Ontem saiu mais uma rodada de pesquisa do IBOPE para governador e senador. É a terceira pesquisa divulgada somente esta semana. Cada um acredite na que bem entender. Porque a eleição será mesmo decidida nas ruas nesta reta final. Que eleição para governo, disputada! Mas pesquisa na reta final da campanha mostra uma tendência.

PAUTA DA VIDA

O meio evangélico tem muitas razões se quiser votar no deputado federal Alan Rick (DEM). Sempre na Câmara Federal foi um defensor ferrenho das chamadas “pautas da família”. Se posicionou contra o aborto, contra a identidade de gênero, erotização nas escolas, contra o casamento gay e; na segurança, pela diminuição da maioridade penal. Tudo de forma franca.

FATOS NOVOS

Antes do final desta campanha podem acontecer fatos que vão dar uma boa sacudida.

PERDA COMPENSADA

O deputado federal Alan Rick (DEM) perdeu o apoio do deputado Antonio Pedro (DEM), mas em compensação fechou uma parceria com o candidato a deputado estadual Francineudo Costa (PSDB), que tem uma forte campanha na populosa região da Baixada.

NÃO ME ADMIRO

Depois de perder em todas as pesquisas não me admiro, se o PT chamar o Vox Populis.

CASA DE NOCA

A eleição entre os candidatos a deputado estadual virou Casa de Noca, onde todos gritam, esperneiam, o feijão queima, todos mandam e ninguém obedece. O que tem de candidato a deputado estadual de partido nanico conversando com o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA) não está escrito em nenhum gibi. Pular do barco para o lado que se apresenta com mais chance de vencer ocorre em toda reta final de uma disputa eleitoral. A história se repete.