Horóscopo do dia 21 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua vida amorosa será iluminada novamente depois que você terminou um relacionamento por razões que ficaram além do seu controle. Não tome isso como um fracasso, porque na vida há perdas e ganhos e o que você viveu ficará no seu coração como uma grata recordação e também como mais uma etapa na sua vida. Dinheiro & Trabalho: Não comece a mudar seus métodos de trabalho no último momento sem antes certificar-se que a mudança pode ser feita de última hora. Não é um momento de improvisação, mas de ações concretas e responsáveis ​​no lugar onde você está empregado. Saúde & Bem-estar: Essa pessoa lhe motivará a entrar em um ginásio e iniciar um tratamento eficaz o mais rápido possível para fortalecer seus músculos e suas condições físicas, perder peso e ficar melhor em todos os momentos e ocasiões. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ponha de lado o egoísmo se quiser que seu relacionamento seja mais tranquilo e bom para os dois. Não finja ser o centro do universo. Agora, se você não tem um parceiro, hoje você pode ter uma aventura inesquecível. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, os problemas são resolvidos e você pode relaxar, mas você não pode permitir que o trabalho assuma o controle total de todo o seu tempo diário. Aprenda a dizer não. Se você tiver uma entrevista de emprego, acalme-se que conseguirá a vaga. Saúde & Bem-estar: Tenha muito cuidado com a maneira como você fala, não esqueça que tudo tem volta. Você cria problemas para sua saúde tendo atitudes exageradas que não condizem com sua educação e estilo de ser. Controle-se. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Você tem que entender a liberdade de seu parceiro, porque senão ele vai acabar sufocado por você. Entenda que todos tem uma vida a dois, sozinho e em grupo. Você não é o único motivo de viver de seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Como você não se controla no trabalho, terá mais problemas do que imagina com seus superiores. Tudo tem seu tempo, respeite isso, mais ainda que seu chefe percebeu seu potencial, o que causará mudanças favoráveis ​​em seu trabalho. Saúde & Bem-estar: Você deve evitar as tensões nervosas que muitas vezes se originam no seu dia a dia, já que podem acabar custando caro. Hoje você vai se sentir cheio de vida e ansioso para realizar qualquer tipo de tarefa, mas não exagere. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Um bom momento para entender um pouco mais de suas intenções com esse relacionamento. Será que lhe faz bem? Pense nisso e coloque tudo na mesa no próximo encontro dos dois. Se sim, se envolva mais e seja feliz. Dinheiro & Trabalho: As dificuldades econômicas do passado fazem você pensar em poupar mais, não fique tão obcecado assim e aproveite um pouco o fruto do seu esforço. Seus chefes estão cada vez mais gratos por sua dedicação à empresa. Continue assim e mostre suas habilidades. Não se esconda, lute pelo que é seu. Saúde & Bem-estar: Você pode estar sofrendo algumas dores musculares por causa de sua má postura. Hora de visitar um fisioterapeuta que vai deixar você como novo. A falta de controle das últimas semanas cobrará seu preço. Hora também de se desintoxicar. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tente melhorar seu relacionamento com seu parceiro através de um diálogo permanente e manifestação aberta dos sentimentos. A vida é a dois em todas as situações. Há a individualidade que precisa ser respeitada e a em comum que precisa ser fortalecida. Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um estágio muito mais gratificante financeiramente, graças a uma quantia extra que você receberá graças a um prêmio recebido pela sua dedicação no trabalho. Isso prova que sua capacidade está além do que você imagina. Saúde & Bem-estar: Hoje você vai se sentir radiante porque você dormiu muito bem, seu ânimo e sua disposição aumentam e você é capaz de fazer o dobro do que nos outros dias em que vai deitar tarde ou volta tarde das baladas. Seu corpo agradece. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora você pode pensar que a pessoa que você tem ao seu lado é para toda a vida, mas não é assim, o grande amor da sua vida está por vir, dê a si mesmo essa oportunidade. Você sentirá uma forte atração por uma pessoa que conheceu no passado final de semana. Dinheiro & Trabalho: Se você quer levar a cabo essa ideia que pode fazer com que você progrida muito no seu trabalho, tente mais e fale menos, comece agora. Sua situação econômica não está tão boa porque essas despesas imprevistas causaram um pequeno buraco que você vai resolver em pouco tempo.

Saúde & Bem-estar: As pequenas dores de cabeça que você sofreu ultimamente são devido à carga emocional que você acumulou, tente mudar sua maneira de reagir aos problemas. Se for o caso peça a ajuda de um especialista.

Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os dias de solidão acabaram para você. Você finalmente encontrará essa pessoa que saberá como preencher suas expectativas e sua sede de amor. Você está no momento certo para evoluir em um nível afetivo, você vai se sentir totalmente recompensado, aproveite. Dinheiro & Trabalho: Uma nova proposta de trabalho dentro da empresa para a qual trabalha atualmente, fará com que você reconsidere sua vida profissional. Não pense muito e aja rapidamente, você vai provar o seu valor e será recompensado financeiramente por isso. Saúde & Bem-estar: Você se sentirá muito bem de maneira geral, mas se quiser se sentir melhor ainda, terá que se exercitar mais. Aproveite e vá para uma academia, uma escola de natação ou simplesmente caminhada diária ou corrida, que não tem mensalidade. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você vai tomar uma decisão drástica no seu relacionamento amoroso, é hora de fazer isso com muita reflexão. Verifique a sua vida, procure soluções alternativas para evitar causar danos, pense na sua realidade sentimental e no seu direito de ser feliz, mas separe o egoísmo em todos os momentos. Dinheiro & Trabalho: As coisas que acontecem frequentemente é porque tem eco em você. Se você quer progredir profissionalmente, mas não vê alternativas, é porque você não está sabendo fazer a leitura adequada de suas ações ao longo dos anos nas empresas nas quais trabalhou. Tente ler isso e você se verá com mais clareza para mudar o seu futuro. Saúde & Bem-estar: Não se preocupe se você acordar com algum desconforto porque durante o dia isso passa, não é nada de doença, simplesmente um desconforto e à noite você vai se sentir como novo e com uma grande vontade de passar uma noite muito feliz e divertida. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você não tem um parceiro, é melhor não procurar agora, você precisa ficar um tempo sozinho, analisar e realmente pensar sobre o que precisa e o que realmente lhe interessa num relacionamento amoroso. Dinheiro & Trabalho: Ouça com muito cuidado o que os outros estão falando hoje. Se alguns colegas não concordarem com o seu estilo num projeto, não fique na defensiva. Você deve entender que suas intenções são as melhores e que o que eles lhe oferecem é uma crítica puramente construtiva. Seria inteligente ouvi-los para melhorar o projeto e o relacionamento. Saúde & Bem-estar: Hoje seu ego estará um pouco fora de controle. Você receberá muitos comentários positivos dos outros e logo estará imaginando ser o rei do mundo! Aproveite, faz bem para a alma e para o coração. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Lembre-se que o amor não se impõe, surge com espontaneidade e liberdade em todos os momentos. Use sua intuição e, acima de tudo, aplique sua experiência às situações que estão girando e atraia para você a felicidade de que você merece e precisa. Dinheiro & Trabalho: Evite confrontos com colegas de trabalho muito complicados, que tentarão desencorajá-lo e causar-lhe-ão problemas com os habituais e intermináveis queixas e reclamações. A companhia de tais pessoas é extremamente prejudicial para você, especialmente nesse momento de reconhecimento que você está vivendo no trabalho. Saúde & Bem-estar: Suas preocupações diárias podem causar desequilíbrios hormonais e mudanças na pressão sanguínea. Não se deixe arrastar para o mundo das pessoas problemáticas e perturbadas. Relaxe, descanse e jogue esses problemas para o alto. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: As circunstâncias que você está vivendo com o seu parceiro, são devido à falta de credibilidade que você tem junto a ele. Seja mais transparente e companheiro. Dessa maneira você entrará em um novo estágio em um nível emocional mais completo. Dinheiro & Trabalho: Deixe de lado os problemas pessoais que você possa ter com seus

colegas de trabalho. Fique fora de certos comportamentos do grupo. Se você pensou em uma mudança de trabalho, agora é o momento ideal para fazê-lo, não tenha medo ou dúvidas com relação à sua capacidade de conquistar um outro trabalho. Saúde & Bem-estar: O excesso de estresse afeta seu corpo, mas muitos problemas no corpo são facilmente resolvidos através da meditação e do relaxamento. Um pequeno resfriado pode arruinar o seu dia, mas se você cuidar de si mesmo, ele será curado imediatamente. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você pretende conquistar uma outra pessoa, é melhor deixar o seu parceiro ciente disso e cair fora de uma maneira correta porque você não gostaria que ele fosse infiel com você, então não faça isso com ele. Dinheiro & Trabalho: Se você pretende passar em um concurso, não tome isso como certo e aproveite todo o tempo que puder para estudar, você precisa passar para garantir seu futuro. No seu trabalho atual, esteja sempre atento e alerta, mantenha uma atitude proativa e inclinada a mudanças constantes. Saúde & Bem-estar: Saia com os amigos e tente se divertir, é algo que fará com que você relaxe e evite um pouco da pressão diária. Não leia apenas o que está relacionado ao seu trabalho, que seu estado de aprendizado tem de ser perpétuo. Relaxe e absorva alguns conteúdos simples, mas divertidos e curiosos. Leia tudo

Simpatia do dia | Simpatia para que a uma pessoa não seja infiel

Dentro do perfil psicológico de uma pessoa infiel deve ser notado que, em geral, é uma pessoa que gosta de se sentir desejada. Seja por ter desejos por outras pessoas, cansada da monotonia em que seu relacionamento atual se encontra, falta de emoção ou a busca por novas sensações ou outras razões, as pessoas decidem ser infiéis sem expressar essa necessidade ao parceiro. Algumas pessoas são mais propensas a cometer infidelidade do que outras, embora na maioria dos casos ocorre quando a relação não atravessa seu melhor momento, pode acontecer também que a pessoa que você acredita realmente ama você e quer estar para sempre com você, seja infiel. Continue lendo