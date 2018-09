Em Acrelândia, Gladson e Rocha falam sobre plano de governo para a economia

Numa tentativa de demonstrar força em região vista como de domínio do clã Cameli no Acre, o candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre Viana, “avermelhou” as ruas de Feijó e Tarauacá durante ato de campanha durante esta quarta-feira, 19. Acompanhando de seus candidatos ao Senado Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT), o petista arrastou a militância em andanças e cicleatas nas duas cidades.

O gesto, faltando pouco mais de 15 dias para o primeiro turno, é mais do que necessário como forma de sobrevivência da candidatura governista, ante as atuais pesquisas de intenção de voto que colocam Marcus Viana quase 10 pontos atrás de Gladson Cameli (Progressistas).

Nesta quinta, 20, a agenda do candidato será, mais uma vez, em Cruzeiro do Sul, berço político de Cameli. O petista já tinha passado o último fim de semana em campanha nas cidades do Vale do Juruá. O dia será de entrevistas para a imprensa local e reuniões com lideranças comunitárias.

A caminhada em Feijó foi realizada nos bairros Conquista e Esperança, onde o governo Sebastião Viana (PT) executou obras do programa Ruas do Povo, garantindo saneamento, pavimentação e dignidade aos feijoenses.

Já em Tarauacá, a festa foi promovida por milhares de ciclistas que, com suas bandeiras, percorreram 10 bairros num trajeto noturno de 13 quilômetros.

“Primeiro uma caminhada animada em Feijó, onde pudemos conversar com as pessoas, e agora, em Tarauacá, uma pedalada calorosa com a militância. Saio com a energia renovada para continuar trabalhando pelo Acre”, disse Marcus Viana.

O senador Jorge Viana, que concorre à reeleição, agradeceu o carinho. “É sempre muito bom voltar aqui e ser recebido com carinho. Isso é fruto do trabalho que a gente realizou ao longo dos anos e pretende continuar fazendo pelos acreanos”, afirmou.

As bicicletas invadiram as ruas de Tarauacá. Emocionado, Ney Amorim, candidato ao Senado, reafirmou seu compromisso com o povo do Acre. “Quero ser o novo senador do povo do Acre em Brasília”.

