Eleições devem mobilizar 2 milhões de mesários em todo o país

O candidato do PSL, Ulysses Araújo, cumpre agenda nesta sexta-feira, dia 21, cumprindo agendas com os empresários de Rio Branco logo nas primeiras horas do dia. Ainda pela manhã, se reúne com membros do Sindicato dos Vigilantes e depois com líderes comunitários. À tarde, faz bandeiraço, dá entrevistas e grava para o programa eleitoral.

Já David Hall, do Avante, vai fazer uma caminhada no bairro Universitário, também, na Capital, ao lado da candidata a deputada federal, Maria Peregrina. Também pela tarde, no mesmo bairro, faz uma caminhada com apoiadores. Não haverá agenda pela noite.

Janaína Furtado, da Rede, vai conversar pela manhã com estudantes, antes do início das aulas, depois, conversa com empresários de Tarauacá e faz visita às famílias da cidade. No fim do dia, faz panfletagem nas ruas da cidade e, à noite, se encontra com apoiadores.