Acusados de homicídio em unidade socioeducativa de Rio Branco são condenados

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Centro de Zoonoses, realiza neste sábado, 22, campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização será feita das 9h da manhã às 4h da tarde, em seis pontos da cidade: Escola Alcimar Nunes Leitão no Universitário II, Escola Adalberto Sena no Tucumã Rua W I, Escola de Música no Tucumã II, Escola Teresinha Kalume na Rua Amoty Pascoal 44 no Rui Lino, Praça Primavera na Rua das Flores no Manoel Julião, Igreja Nossa Senhora de Fátima no Bairro da Paz.

Poderão ser vacinados cães e gatos acima de três meses de vida. Os donos devem levar as carteiras de vacinação. Caso o animal não possua, será feita uma nova carteira no ato da vacina.

Este ano, o Centro de Controle de Zoonoses iniciou a vacinação em abril e já vacinou 11 mil animais nas áreas urbanas, rural e ribeirinha.

A diretora da Vigilância Sanitária da secretaria Municipal de Saúde, Socorro Martins, destaca que a vacinação antirrábica é importante para os animais e para as pessoas, já que há a possibilidade de transmissão dos animais para os humanos. A Raiva é uma doença causada por um vírus que afeta os mamíferos e seres humanos e os principais transmissores são morcegos, cães e gatos. O vírus rábico, contido na saliva do animal, penetra no organismo principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas. Os sintomas são apatia, falta de apetite, febre, progredindo para agressividade, sensibilidade à claridade e convulsões. “ A doença não tem cura e pode levar à morte. Somente a vacinação pode prevenir a doença”, explica a diretora.