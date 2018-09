Leila Galvão, Henry Nogueira, Fernando Melo e mais 80 candidatos não prestaram contas o TRE

Com o verão ainda mais forte, o número de de queimadas urbanas e rurais em Cruzeiro do Sul apresentou um aumento de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Corpo de Bombeiros na região e foram divulgados pela TV Juruá, besta quarta-feira, dia 19.

Diante do aumento considerável no número de queimadas ilegais, os órgãos responsáveis intensificaram as fiscalizações e as ações de prevenção de incêndio. É o que destaca o comandante do Corpo de Bombeiros, Rômulo Barros. A situação é grave e aponta que as maiores queimadas foram na área urbana.

“Esse ano estamos com esse aumento significativo muito grande, ano passado tivemos um acumulo de precipitação bem significativo ano passado, mas esse ano não tivemos essa precipitação o que pode ser observado nesse aumento significativo de queimadas”, explicou.

O comandante ainda afirma que no ano passado as queimadas na zona rural foram maior pela cultura da região de limpeza mais rápida de grandes áreas, já esse ano, os maiores índices foram registrados na zona urbana da cidade, com uma média de 4 queimadas por dia.

“Por mais incrível que pareça, esse ano estamos acompanhando um número crescente de queimadas na cidade, apesar das nossas recomendações e alertas as pessoas continuam realizando incêndios, infelizmente”, completou.