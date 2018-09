I Caravana Nacional das Prerrogativas ocorre hoje em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e a OAB Subseção Juruá terão programação especial nesta quinta-feira (20 de setembro). Isso porque será realizada a I Caravana Nacional das Prerrogativas. O evento contará com a presença do presidente Nacional da OAB, Claudio Lamachia; do presidente da Comissão Nacional das Prerrogativas, Cássio Telles; e da vice-presidente em exercício da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Adriana Gortz.

A programação começa logo cedo, com agenda inédita em Cruzeiro do Sul, às 7h30, durante audiência pública, no Hotel Sesc. Na oportunidade também ocorrerá café da manhã com advocacia do Juruá. Já às 9h, haverá o lançamento da Pedra Fundamental que dará início a construção da sede própria da OAB – Subseção Juruá. Um marco para a instituição que há anos busca mais essa conquista. O evento será na Rua Djalma Dutra, no Centro. A agenda no Juruá encerra com reunião com o diretor do Fórum do município, às 10h.

Em Rio Branco, a programação começa às 15h, com almoço por adesão, no La Nonna Restaurante. Excelente oportunidade para a troca de experiências entre a classe. Ainda na quinta (20), às 18h30, o presidente Claudio Lamachia será o paraninfo convidado para a 32ª Solenidade de Entrega de Carteiras da Ordem, no auditório da Seccional. No final da noite, às 21h, os advogados poderão participar de jantar com os representantes do Conselho Federal, no La Cave Bar e Restaurante, também por adesão.

De acordo com o secretário-geral da OAB/AC, advogado Thiago Poersch, o evento representa a consolidação do trabalho da atual gestão em busca dos direitos da advocacia acreana. “A vinda dos representantes do Conselho Federal demonstra a importância da valorização das prerrogativas. O objetivo é apontar as mazelas das prerrogativas em todo o Acre, principalmente no Vale do Juruá, com a intenção de tomar as medidas cabíveis para cessar as violações inerentes ao trabalho do advogado. A chegada da Caravana também demonstra o prestígio nacional do presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, junto ao Conselho Federal e a relevância de todo seu trabalho e a atuação frente a instituição”, ressaltou.