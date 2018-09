Horóscopo do dia 20 de setembro

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor chega para valer e você vai brilhar com grande intensidade e despertar paixões e devoções onde quer que vá. Você vai gostar de ver como os outros se voltam para você, mas você também deve fazer sua parte para que essa pessoa se aproxime. Dinheiro & Trabalho: Hoje você não será capaz de conviver com novos colegas de trabalho. Tente não perder a paciência e entenda a atitude deles porque você também foi estagiário. Os sucessos são previstos em seu horizonte de trabalho em tudo relacionado a sua função e especialidade. Uma onda de ideias criativas envolve você. Saúde & Bem-estar: Tristeza e falta de entusiasmo afetam sua saúde. Quando esses pensamentos se afastam da sua mente você aumentas na sua disposição. Tente ver a vida mais levemente. Uma boa atitude mental lhe trará grandes benefícios físicos. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você vai gostar de participar dos interesses do seu parceiro e compartilhar o seu com outras pessoas. É um período que favorece atividades que enchem vocês dois de energia e entusiasmo. Esporte, amor, diversão e passatempos a dois os unem ainda mais. Dinheiro & Trabalho: Um problema financeiro está consumindo suas energias. Se você tiver problemas para resolvê-lo, peça ajuda a um colega entendido sobre o assunto. Este estágio de trabalho requer uma boa organização para não ficar sobrecarregado com o que você não consegue resolver. Se você planejar suas atividades com antecedência, tudo será possível. Saúde & Bem-estar: É hora de pôr em funcionamento sua vontade de deixar para trás certos hábitos prejudiciais à saúde. Você extrairá uma lição de uma indisposição física recente que o forçou a tomar medidas drásticas a esse respeito. Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Respire fundo e controle-se, Escorpião, mesmo que sinta que lhe disseram algo desagradável. Seja mais gentil com sua parceira ao falar e você não terá nada para se arrepender depois. Lembre-se de que sua língua é sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Dinheiro & Trabalho: Não permita que certas circunstâncias da vida o separem de seus objetivos profissionais de médio e longo prazo. Espere um pouco antes de mudar de emprego, porque agora não é conveniente para você, mas sim estude seus planos futuros com as novas opções de trabalho que estão chegando e também coloque na balança a possibilidade de uma promoção dentro de alguns dias. Saúde & Bem-estar: O seu ritmo atual da vida tende a criar tensões e estresse, e é por isso que é tão importante reservar um tempo para relaxar e compartilhar mais tempo com o seu amado. Esta quinta-feira é ideal para reservar um tempinho para isso. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Não se fie muito em muitas aparências ao julgar uma pessoa com quem você vai se encontrar hoje. Pense que por trás de sua aparência se esconde um ser excepcional que vai complementar você como nenhuma outra já o fez. Dinheiro & Trabalho: Você terá que enfrentar uma enorme carga de trabalho hoje. Existem desafios muito importantes em seu trabalho futuro e uma posição que está em disputa pode se tornar uma razão para discórdia com uma antiga amizade. Aja com a energia que caracteriza seu signo para não criar dificuldades em seu trabalho. Saúde & Bem-estar: Coloque sua vontade de ter uma silhueta ideal em pratica. Se você se propus a deixar maus hábitos de saúde recuperando seu peso ideal e ainda não o fez, nunca é tarde para começar. Uma boa alimentação e exercícios é sua meta. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você se sentir amarrado a uma pessoa que não preenche sua vida interior, lembre-se de que o amor não é uma escravidão ou uma imposição, mas uma feliz união de acordo mútuo. Quando não funciona assim, algo está errado entre os dois. Dinheiro & Trabalho: A jornada de trabalho de hoje acontecerá sem problemas. Você deixa todas as suas responsabilidades em dia. A partir de hoje o trabalho e o dinheiro se movem em uníssono e há boas perspectivas relacionadas a viagens ao exterior e à compra e venda de bens por outros de maior valor. Saúde & Bem-estar: Tente transformar o seu horário de descanso em algo benéfico para a sua saúde, num lugar mais sossegado seria excelente. À medida que o dia passa, você se sentirá mais aliviado de seu desconforto de se sentir sempre esgotado. Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As relações de todos os tipos com o seu parceiro passam por um momento excepcional, tanto na frequência como na imaginação. Vocês têm uma cumplicidade e uma sintonia difícil de ver em outros casais. Aproveitem e sejam felizes. Dinheiro & Trabalho: Há mudanças ocorrendo no seu trabalho e você é uma das pessoas que será beneficiada. Fique alerta e disposto a agir no momento certo. Excelente dia financeiro. Use um pouco do dinheiro economizado para fazer um investimento que pode lhe trazer uma condição de segurança financeira ainda maior. Saúde & Bem-estar: Um leve desconforto requer sua atenção para que não se torne uma doença que complique e afete mais tarde a sua condição motora, preocupando você. Uma boa avaliação médica esclarecerá todas as suas dúvidas. Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há uma grande possibilidade de você ter um relacionamento com alguém muito mais velho. Não preste muita atenção a isso, não se preocupe, porque no amor a idade nunca foi empecilho para desfrutar o verdadeiro amor. Dinheiro & Trabalho: Você sentirá que é o momento certo para conversar com seus superiores sobre o seu futuro na empresa. Não tenha medo de se mostrar inflexível. Acalme-se e aplique a experiência adquirida em todos esses anos de esforço. Com determinação você poderá alcançar todos os seus propósitos e objetivos. Saúde & Bem-estar: Se você não se sentir seguro com a opinião de um médico, procure uma segunda opinião. Na sua condição atual, é importante ter bem claro qual será o próximo passo para curar sua doença. É um bom dia para comprar uma bicicleta ergométrica ou um outro equipamento esportivo. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor envolve você, mas você deve sorrir e deixar para trás as lembranças ruins do passado. Se uma vez você errou, ou como você diz, um acidente de percurso, no relacionamento atual tudo é diferente. Neste novo amor tudo será felicidade para você. Dinheiro & Trabalho: Você deve se comportar com muita cautela durante o dia de hoje, especialmente no campo econômico-financeiro. Verifique tudo duas vezes. Há uma boa onda a seu favor e, muito provavelmente, você acabará sendo a pessoa selecionada para fazer esse trabalho que irá beneficiá-lo muito financeiramente. Saúde & Bem-estar: A inatividade é a causa de muitos problemas de hipertensão e até insônia. Pratique seus exercícios e, acima de tudo, não pule seus horários de refeição. Faça todo o possível para separar uma hora por dia para se exercitar fisicamente. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor lhe dá surpresas agradáveis ​​e nada é impossível desde que você tome a iniciativa. Você deve deixar de lado a sua timidez e dizer para essa pessoa tudo o que você gosta dela, seu interesse por ela, porque se você ficar quieto, vai se arrepender muito. Dinheiro & Trabalho: Investir em seu treinamento é o certo a fazer hoje. Promoções e recompensas são previstas num futuro próximo, mas concentre-se bem no que você faz e não disperse sua atenção em outros assuntos. O que você faz nesses momentos será recompensado com louvor e mérito. Saúde & Bem-estar: Há uma forte tendência à falta de controle no que diz respeito à sua alimentação e isso pode causar problemas se você quebrar o equilíbrio natural do seu signo. Aproveite também para descansar e relaxar.

Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Resolva o quanto antes as dúvidas que você tem sobre o seu parceiro e a atitude dele das últimas semanas. Se necessário, pergunte a ele diretamente, porque você não pode gastar mais tempo pensando nisso. Você descobrirá que são coisas tolas apenas. Dinheiro & Trabalho: Não se permita mostrar uma dúvida nas decisões que você precisará tomar hoje. Você será observado. Elementos favoráveis ​​se movem em seu signo e se você está esperando por uma resposta para começar um trabalho, esta é uma quinta-feira de surpresas felizes. Possivelmente você iniciará uma nova função bem remunerada em poucos dias. Saúde & Bem-estar: Algumas de suas preocupações com a saúde não têm base real. Verifique bem suas suspeitas e preocupações e verá que, em muitos casos, você se deixou influenciar por pessoas hipocondríacas carregadas de fantasias e problemas. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: As boas vibrações que seu signo de câncer está recebendo indicam a possibilidade de um casamento ou de uma união sentimental com uma pessoa maravilhosa. Se você está solteiro, já sabe o que fazer. Dinheiro & Trabalho: A incompetência gritante de alguns colegas de trabalho retardará certos projetos nos quais você investiu muito tempo. Não se aproveite das fraquezas e falta de habilidades das pessoas ao seu redor. Respeite e oriente-os da melhor maneira possível para que a equipe cresça em conjunto. O benefício será seu também. Saúde & Bem-estar: Se você se sentir um pouco deprimido isso pode ser devido a uma situação sentimental. Nesse caso, não fique sozinho. Saia, distraia-se, encontre amigos. Sua saúde irá se beneficiar se você se divertir e se entreter. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: A chegada de alguém em casa traz grandes novidades aos dois que fará com que a vida seja muito mais feliz. Talvez seja uma reunião ou um encontro romântico e quem sabe a felicidade de uma criança no lar. Dinheiro & Trabalho: Você não apenas precisa ter o conhecimento, mas também precisa saber como vender sua imagem de forma eficaz no que diz respeito ao mundo dos negócios. O tempo da mudança chegou, seu estágio terminou e novos interesses estão surgindo à sua frente. É hora de agir. Saúde & Bem-estar: Os problemas de saúde terão uma grande melhora, uma vez que você resolveu as dificuldades emocionais que estão lhe preocupando. Resolva alguns outros assuntos para se sentir melhor. Tudo no seu tempo. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia com velas e sal para ganhar dinheiro

O dinheiro é uma das principais preocupações do homem ao longo da história, especialmente nos tempos mais recentes. Às vezes a vida nos passa a perna, com um negócio que não vai para a frente ou com um trabalho que não chega e nos desesperamos diante da situação de não poder atender às nossas necessidades mais básicas no dia a dia. Esse é o momento de tirar as energias ruins que nos cercam e que mantém o dinheiro longe de nosso bolso. Essa simpatia é para quem precisa de dinheiro para ter uma vida equilibrada financeiramente e não pela pura ganância. Ela só funcionará se nossas intenções forem puras. No caso em que queremos dinheiro como um capricho, certamente os efeitos nunca aparecerão. Continue lendo