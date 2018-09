Festival internacional de teatro encerra neste domingo; confira a programação

Estão abertas as inscrições para o III Congresso de Ciência e Tecnologia (III Conc&t) do Instituto Federal do Acre (Ifac). O evento, que este ano será realizado em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Sena Madureira, é gratuito e aberto a toda comunidade. Para participar das atividades basta se inscrever pelo link: http://eventos.ifac.edu.br/.

Nesta edição, o III Conc&t tem como tema “Caminhos para formação cidadã: No contexto do ensino, pesquisa e extensão” e será realizado nos dias 13 de novembro (Cruzeiro do Sul), 20 de novembro (Sena Madureira) e 27 de novembro (Rio Branco).

Professores e estudantes do Ifac, como de outras instituições ensino, que desenvolvem projetos de ensino, pesquisa e extensão terão espaço para apresentarem os resultados e experiências vivenciadas com as atividades através de pôsteres.

Os trabalhos inscritos deverão seguir as normas de submissão e integrarem um dos eventos contido no III Congresso de Ciência e Tecnologia do Ifac. Os modelos de resumo e de pôster para apresentação podem ser acessados na página oficial do evento: http://web.ifac.edu.br/conct/.

Durante o III Conc&t serão realizados também o VI Seminário de Iniciação Científica, IV Seminário de Pós-Graduação, V Ifac Empreendedor, III Mostra de Internacionalização, III Mostra de Extensão Tecnológica, III Mostra de Esporte, V Mostra de Arte e Cultural, III Palco Cultural, Pibid em Ação, Compartilhando Experiências de Monitoria, Relatos de Estágio Curricular Supervisionado e Práticas Profissionais, Relatos de Práticas Inclusivas e Relatos de Práticas Pedagógicas.