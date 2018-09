Em reunião com pecuaristas do Acre, Gladson reafirma plano para o agronegócio

O candidato ao governo do Acre pela coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli, participou na noite desta terça-feira (18) do Fórum de Desenvolvimento Acre 2050, realizado no auditório da Federação das Indústria do Acre (FIEAC), com o slogan “O futuro dos acreanos já começou”, cujo objetivo foi explanar ao público presente as propostas dos cinco candidatos ao governo do estado nas eleições deste ano.

Por se tratar de um evento de composição de estratégias para acelerar o crescimento econômico estadual, Gladson Cameli apresentou os eixos de seu Plano de Governo dando ênfase ao investimento no agronegócio para garantir emprego e renda a todos os cidadãos acreanos, criando oportunidade que permita as famílias ter acesso a educação, segurança e saúde, entre outros direitos fundamentais do cidadão.

Gladson abriu sua apresentação afirmando que seu governo terá como protagonista as pessoas, combatendo o desperdício e o mau uso do dinheiro público. Apresentou o eixo de infraestrutura de suas propostas lembrando da sua atuação como deputado federal e senador da República pela liberação de recursos para obras estruturantes como as BR’s 364 e 317, além da ponte sobre o rio Madeira de o Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

A recuperação de ramais, atração de investimentos, estímulo da competitividade e o fim da perseguição também foram enfatizados pelo candidato ao governo, entre os eixos de segurança, saúde, educação e transparência. “Nós estamos preparados para, juntos com a sociedade acreana, abrirmos o estado para o desenvolvimento e investirmos na geração de emprego e renda, produzindo e levando as pessoas a terem um olhar de esperança para o futuro”, disse Cameli.

Ao finalizar, o candidato parabenizou novamente a organização do evento e agradeceu a oportunidade de apresentar as propostas de seu Plano de Governo, fazendo questão de enfatizar que o programa foi construído com a participação de professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) e representes de vários segmentos da sociedade acreana.