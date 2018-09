Após críticas, PM investe mais R$ 500 mil na compra de fardas

Eleitores de Bolsonaro em Cruzeiro do Sul convidaram o candidato a governador do Estado do Acre, Coronel Ulysses Araújo (PSL), para uma carreata em apoio à candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro, sábado, 22.

Liderando as pesquisas de intenção de votos a presidência, Bolsonaro segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e está impossibilitado de fazer campanha. Ele foi vítima de um atentado, no início do mês, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante um ato político, mas a militância e os candidatos seguem pedindo votos.

“Tentaram matar o nosso futuro presidente. Graças a Deus eles não conseguiram, mas ele ficou ferido e ainda não pode fazer campanha, por isso, nós faremos esse e outros atos para divulgar o nome dele em todos os municípios do Estado”, enfatizou Coronel Ulysses.

Segundo o candidato de Bolsonaro no Acre, a mobilização está ganhando cada vez mais adesão por todo o Estado, chegando a realizar uma das maiores carreatas já realizadas em Brasileia e Epitaciolândia, no dia 15. A expectativa é que o ato se repita com uma quantidade ainda maior de pessoas no Vale do Juruá.