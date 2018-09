Apagão volta a atingir o Acre na tarde desta quinta

Um apagão atingiu a cidade de Rio Branco, e deixou às 14h05, vários bairros sem o fornecimento de energia elétrica. O problema ainda não foi explicado pela Eletrobrás Distribuição Acre, que deve liberar nota oficial sobre o assunto ainda nesta quinta-feira, dia 20.

No bairro Placas, o morador Francisco Melo assistia à televisão quando a anergia foi suspensa. “Eu estava assistindo o jornal e saiu tudo do ar. Essa situação é rotina aqui em Rio Branco, estamos mesmo isolados. As autoridades precisam agir rápido para isso mudar”, comentou.

O problema dos apagões é rotina no estado acreano. Além dos picos de energia, ou da falta dela, os consumidores precisam conviver com esse tipo de falha no serviço que está com bandeira vermelha, ou seja, mais cara, até o final desse ano.Há menos de 15 dias, outra situação como essa foi vivida pelos riobranquenses.

A situação se repetiu parcialmente em Brasiléia, onde a estudante Camila Alencar vive. Por telefone, ela informou que a energia ficou bem fraca e que ela imaginou que “a luz ia acabar”. “Eu corri e desliguei a geladeira com medo de queimar. Ficou bem fraquinha, e depois voltou ao normal”, diz a jovem.

A falta de energia prejudica serviços de telefonia, transportes e até o bem-estar dos cidadãos que dependem do serviço para assistir à televisão, ouvir uma boa música, ou mesmo sair de casa quando o portão é elétrico. Os telefones sem fio também não funcionam sem eletricidade. Os semáforos também não funcionam.

No dia 20 de julho, Rio Branco e outras 10 cidades do Acre ficaram sem energia. Nem a Eletrobras soube explicar o que havia acontecido, nem onde o problema tinha iniciado. Até o dia 20 de setembro, nenhuma justificativa à sociedade havia sido prestada.