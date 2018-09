A 17 dias das eleições, Ulysses intensifica agenda política

O candidato ao Senado (Rede), Minoru Kinpara, cumpre agenda durante todo o dia de hoje, 20, no município de Tarauacá. Acompanhado da candidata ao governo do Acre pela Rede, Janaína Furtado, Kinpara fez panfletagem, conversou com eleitores e apresentou suas propostas para comerciantes, estudantes e professores durante caminhada pela avenida Antônio Frota. Ontem, 19, Minoru Kinpara se reuniu com líderes comunitários, ribeirinhos, produtores rurais e apoiadores de campanha na cidade de Feijó.

No diálogo que mantém com as pessoas, Minoru Kinpara, sempre apresenta os seus projetos para o Senado, como a construção do Hospital Universitário, a expansão do ensino superior público no estado, a instalação do Parque Tecnológico, a alocação de recursos para o fortalecimento da segurança pública e também para a geração de emprego e renda no estado.

Minoru Kinpara foi reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) por cinco anos e meio. O candidato se contrapõe a declaração de alguns eleitores, que justificam seu voto baseados na sentença “rouba, mas faz”. “Fui reitor da Ufac: entrei ficha limpa e saí ficha limpa. A obrigação de quem ocupa um cargo público é de servir e não de roubar. Quando se tem projetos e políticas voltadas para o interesse público é possível fazer mais. O que falta ao país é gestão”, frisou Kinpara.