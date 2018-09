TSE usa robôs para tirar dúvidas

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Incentivar o diálogo é o que ambos devem fazer para o benefício do seu relacionamento amoroso. Recusando-se a falar e resolver ressentimentos absurdos, de pouca importância apenas os condena a uma possível ruptura. Parem com a teimosia. Dinheiro & Trabalho: Mantenha a disciplina com seu dinheiro porque assim o futuro é cada vez mais promissor nas finanças. Você conseguiu construir um prestígio no trabalho que será difícil de ser superado por outra pessoa. Se você manter o mesmo caminho, seus superiores só deverão ascender você de cargo e compensação monetária para afugentar a concorrência. Saúde & Bem-estar: Hoje você vai se sentir no limite. Você estará com os nervos à flor da pele, e você não pode evitar o impacto que que todo o barulho e bagunça em torno de você produzem. Se possível, evite os eventos sociais, pois você ainda não estará com vontade de lidar com as coisas sociais. Um dia quieto em casa irá revivê-lo. Leia tudo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você precisa se encontrar, realmente entender o que você espera da vida e do amor. Só então você será capaz de superar sua solidão. Você gosta de beleza, de refinamento e de pessoas interessantes, nada melhor que frequentar lugares onde essas pessoas estão. Dinheiro & Trabalho: No momento profissional em que você se encontra, não se acostumar a trabalhar em equipe é um problema. Tente encontrar as coisas que o unem com aqueles com quem você tem que compartilhar responsabilidades, junte-se ao grupo! Saúde & Bem-estar: Você receberá boas notícias de um lugar distante ou de um país distante. Você passará o resto do dia curtindo o que ouviu. No entanto, isso não afetará seu jeito de ser. Saúde em dia, mente tranquila, vá dar uma volta! aproveite o dia! Leia tudo

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: O amor ainda não bate à sua porta, essa pessoa não é quem vai te fazer feliz porque não corresponde a você. Não o retenha, não seria bom para nenhum de vocês dois. Não entre em desespero porque o verdadeiro amor está por chegar. Dinheiro & Trabalho: Você deve se concentrar no trabalho, não perca detalhes. Seus esforços serão reconhecidos, mas para isso, você terá que alcançar um estado permanente de excelência na execução de suas tarefas. Isso você sabe fazer muito bem. Saúde & Bem-estar: Dia perfeito para você entender seu magnetismo pessoal. Uma amizade pode se tornar um romance. Um conhecido pode se tornar um parceiro de negócios. Isso fará uma diferença positiva em você; O único inconveniente é que você poderia agir sem considerar todas as eventualidades. Se, após uma análise cuidadosa, você ainda acha que é para você, vá em frente. Leia tudo

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Para redescobrir o amor, você precisa mudar sua atitude. Seja natural e não queira passar uma imagem que não é a sua. Cedo ou tarde a outra pessoa percebe que o discurso não bate com a realidade e lá se foi então, outro amor para o espaço. Seja sempre você! Dinheiro & Trabalho: A necessidade de uma jornada diária mais produtiva se torna mais e mais forte em seu interior. Você será capaz de impor suas ideias em um cenário de lucro para todos os envolvidos no projeto que estão desenvolvendo. Saúde & Bem-estar: Um bom momento hoje, depois do expediente para canalizar suas energias é fazer consertos e arranjos em sua casa. Você vai se sentir bem em ver como encontra uma maneira muito sua e de bom gosto de melhorar a aparência do seu espaço. Leia tudo

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu relacionamento precisa de mais intensidade, mais amor, mais calor. Vocês são bons como um casal, mas às vezes certas emoções são notórias por sua ausência, e um romance deve ser qualquer coisa menos frio. Confidenciem seus gostos e preferências. Dinheiro & Trabalho: Algumas situações inesperadas fazem você ganhar dinheiro. A possibilidade de crescimento profissional é latente. Tudo vai depender de como você é ousado e como você está disposto a fazer mudanças drásticas em sua atitude profissional. Saúde & Bem-estar: Certos eventos farão você questionar alguns dos valores intelectuais e/ou espirituais que você aceitou quase toda a sua vida como únicos e verdadeiros. Será que não é o momento de explorar novos pontos de vista que de repente podem ajudar você a evoluir de maneira espiritual? Pense nisso… Leia tudo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você será capaz de convencer seu parceiro sobre a verdade de suas futuras intenções. Enquanto a união definitiva ainda não se concretiza, vocês têm um período para ir pensando no casal como uma entidade que precisa ter uma base sólida para crescer. Dinheiro & Trabalho: Tire proveito das ideias e bons conselhos de uma pessoa com muita experiência financeira porque assim você pode obter informações valiosas para que seu capital que hoje é diminuto, se transforme aos poucos numa montanha de dinheiro. Sim, com paciência, dedicação, muito trabalho e muita disciplina é possível. Saúde & Bem-estar: Hoje é um dia de descobertas. Talvez você leia algo sobre uma erva interessante ou um suplemento vitamínico que possa ser bom para o seu corpo. Você também pode ficar interessado em um novo plano para realizar exercícios. Se você não se mexeu ultimamente, você pode começar a caminhar. Ou você poderia ser mais ambicioso e ir a uma academia para fazer exercícios! Leia tudo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está vendo o que você quer enxergar no amor. Certas complicações são mais uma invenção da sua imaginação do que uma realidade concreta. Seja mais racional. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, mesmo que não seja um processo fácil, as coisas vão melhorar. Comece consertando os erros que são responsáveis ​​por impedir seu progresso. Saúde & Bem-estar: Para acalmar seus nervos, hoje tente ir a um lugar sereno, onde você se livre um pouco do estresse. É importante que você tome tempo para reconhecer o incrível crescimento que pode ser gerado em você a partir dessa posição de satisfação pura e tranquila. Não permita que certos problemas cheguem até você sem necessidade alguma. Leia tudo

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, aguarde a reação da outra parte antes de dar o próximo passo. Seja cauteloso, analise o ambiente, leia os sinais e somente então que você no seu estilo habitual poderá assumir o relacionamento para valer. Paciência também no amor. Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, é necessário que você assuma certas mudanças rapidamente. Os erros cometidos podem ser baseados na falta de adaptação que não foi resolvido ainda. Existem situações que escapam ao seu controle devido à excessiva delegação, lembre-se que, em certas coisas, ninguém melhor que você para dar conta. Saúde & Bem-estar: Hoje, sua independência natural aumentará. Você provavelmente precisará fazer as coisas do seu jeito e se sua criatividade não for aceita ou apreciada, você se sentirá sufocado. Você é um individualista e tenta deixar sua assinatura fazendo tudo o que faz de uma maneira única. Hoje não será muito bom que você seja forçado a obedecer, mas se conseguir superá-lo, o resto do dia será seu para fazer o que quiser. Leia tudo

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Bom momento para o seu relacionamento amoroso. Paz, serenidade, embora às vezes seu parceiro possa precisar de algo muito diferente, mais intenso e selvagem e que você tem todas as condições de entregar. Dinheiro & Trabalho: Cada vez mais está muito claro para você que é possível alcançar o equilíbrio financeiro desejado. É uma questão de começar a colocar ordem em suas despesas. No trabalho você tem uma imagem clara do que pretende alcançar, do que precisa ser feito e que o guiará até o fim, até o sucesso. Saúde & Bem-estar: Há tantos eventos sociais em sua vida agora, que obviamente você não poderá ir em todos. Não esqueça que em cada evento as possibilidades de ingerir alimentos acima da média do dia são grandes, portanto taurino, cuide da dieta. Leia tudo

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Se você quiser se tornar atraente aos olhos dos outros, tenha coisas positivas para dar e, assim, irradie boas energias. O amor será uma questão de dar e depois receber, por isso não oculte sua beleza interna e externa. Viva com mais liberdade, seja você mesma. Dinheiro & Trabalho: Sucesso nas finanças, você tem tudo a seu favor. O triunfo será possível graças a um planejamento bem feito e focando sempre a fluidez do dinheiro. Seu esforço e dedicação aos detalhes no seu ambiente de trabalho serão levados em conta para futuros empreendimentos profissionais. Você é bom no que faz, todo mundo percebe. Saúde & Bem-estar: Tome certo cuidado com seu bom humor e disposição porque hoje você pode se deparar com pessoas muito insistentes que farão com que você se posicione de uma maneira mais rude. Evite aborrecimentos e corte já na primeira tentativa. Leia tudo

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: No amor, sua solidão pode acabar em breve. Você receberá uma surpresa agradável, a inesperada chegada de alguém em sua vida fará com que você viva sorrindo e pisando em nuvens. Essa pessoa sempre gostou muito de você. Dinheiro & Trabalho: Você tem todo o direito de exigir uma compensação melhor pelo seu trabalho. Você trabalha duro e é hora de recolher os frutos, reivindicar o que é seu de direito, e que é justo. Confie em você e em sua importância para a empresa. Não trabalhe como se estivessem lhe fazendo um favor em lhe pagar e não lhe demitir. Saúde & Bem-estar: Talvez você sinta a necessidade de aliviar o peso de seus problemas em uma pessoa do seu círculo, mas que não merece a sua confiança. Procure ajuda em sua família para tentar resolver suas aflições que tanto perturbam sua vida. Leia tudo

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Não imponha sua maneira de ver a vida como condição básica ou a possibilidade de que haja amor, será nula. Se você não quer que a pessoa fuja de terror, seus planos devem mudar imediatamente, por isso seja mais maleável no amor. Dois pra lá, dois pra cá Leão. Dinheiro & Trabalho: Você sente que tudo está parado no trabalho. O ambiente não permite que você atinja a velocidade desejada em certas tarefas. Cuidado com possíveis enganações. Há pessoas que poderiam tentar se aproveitar de você. Saúde & Bem-estar: Aproveite o dia de hoje para compartilhar seu bom humor com as pessoas com quem você trabalha e vive. Hoje você certamente se sentirá positivo e energético. Sua atitude otimista pode ser contagiante. Talvez o seu bom humor seja o impulso que algumas pessoas precisam para começar o dia em alta também. Leia tudo

Simpatia do dia

Simpatia para abrir caminhos para um novo emprego

Ter um emprego ou uma maneira de ganhar o sustento é fundamental para manter uma certa ordem em nossas vidas, mas vivemos tempos em que ter um emprego se tornou algo privilegiado e como atualmente as ofertas de vagas de trabalho são escassas, o mercado se tornou altamente competitivo, cada vez mais exigente na hora de selecionar os candidatos a uma vaga de emprego. A Simpatia para abrir caminhos para um novo emprego é para você que precisa de um trabalho ou que precisa mudar dentro da própria empresa. Continue lendo