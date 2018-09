Marcus Viana volta a “atacar” o interior em agenda de campanha

O senador e candidato à reeleição Jorge Viana (PT) disse que deixou de receber a pensão de ex-governador do estado nos anos em que ocupou a presidência do Conselho de Administração da Helibras. O benefício, que foi extinto durante o governo Orleir Cameli (1995-1998), foi retomado na gestão do petista.

O senador trabalhou para a iniciativa privada tão logo deixou o Palácio Rio Branco, ficando na multinacional do setor aéreo entre 2007 e 2010. “Quando eu sai e fui para a iniciativa privada eu não recebi [a pensão] porque não estava servindo ao Estado. O mais importante para mim, em primeiro lugar, é que não faço nada fora da lei, sou político ficha limpa. Tudo o que estou fazendo é dedicado ao meu estado”, disse o candidato.

A declaração foi dada durante participação do parlamentar no programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, na tarde desta terça-feira, 18.

Questionado sobre a razão de não querer participar de debates com o seu concorrente Márcio Bittar (MDB), Jorge Viana disse que não o faz porque ele “aparece no Acre apenas de quatro em quatro anos”. O petista afirmou ter disposição de debater apenas com os eleitores que vivem no Acre e conhecem a realidade do estado.

Sobre a recepção dada ao presidenciável Ciro Gomes (PDT) na última sexta-feira, 14, o senador negou que o pedetista seja o seu candidato ao Palácio do Planalto. Jorge Viana declarou que fará campanha para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Ele afirmou que Ciro Gomes é um amigo de longa data e que, caso o ex-governador do Ceará seja eleito, usará desta proximidade para ajudar o Acre.