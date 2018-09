Gladson diz que “não briga com números” e Marcus “aguarda”

As pesquisas Data Control e Real Big Data/TV Gazeta veiculadas nesta terça-feira, 18, na imprensa local repercutiram entre candidatos e eleitores. Alguns não acreditam, mas há quem dê credibilidade e observe os números.

Gladson Cameli, do Progressistas, que aparece em primeiro nas duas pesquisas [com 46% no Data Control e 43% conforme o Instituto Real Big Data], afirmou que “não briga com números”, porém sua pesquisa ele enxerga nas ruas ao ser recebido pelas pessoas.

“Eu sempre digo que não brigo com números. Todas a pesquisas são bem vindas pra mim. Vamos continuar a nossa caminhada com o pé no chão, eu e o meu vice com nossa equipe. A grande pesquisa é aquela que eu vejo nas ruas, como o povo nos recebe com esperança de um Acre melhor”

O segundo lugar Marcus Viana (PT), que tem 30%, segundo o Data Control e 35% de acordo com o Big Data, evitou críticas às pesquisas e disse que prefere aguardar um instituto nacional.

“Eu prefiro não comentar as pesquisas até porque são institutos locais. Eu acho que nós temos que aguardar um instituto nacional. Eu não brigo com números. Nós estamos com a campanha na rua. Tivemos agora nesse final de semana o Juruá no abraçando em Cruzeiro do Sul. Prefiro o abraço das ruas do que o comentário dessas pesquisas”, afirma o ex-prefeito de Rio Branco.

Coronel Ulysses não acredita em nenhum dos institutos. Acha que há manipulação para confundir o eleitor. O militar tem 6,8% no Data Control e 9% na pesquisa Real Big Data.

“Essas pesquisas não constatam a realidade do que nós temos visto na rua. Com certeza quando nós abrirmos as urnas nós teremos a comprovação exata de que essas pesquisas são compradas, são mentirosas e utilizadas para tentar influenciar a conscientização da população”, diz o Coronel.

A candidata Janaina Furtado (Rede) não se incomoda com o resultado das pesquisas. Segundo o Instituto Data Control, a vereadora tem 1,9% dos votos. Já na Big Data ela aparece com 1%.

“Eu fico muito tranquila com relação a esse percentual. Sei que sou mais conhecida no município de Tarauacá e sei que esse número representa especialmente Tarauacá, mas estou na luta. Estou me apresentando para outros municípios, para a população do nosso Acre. Mas o resultado dessas pesquisas nós vamos saber nas urnas”

Último colocado nas duas pesquisas, David Hall, do Avante, que aparece com 0,6% no Data Control e não pontua no Real Big Data, vê inconsistência nos números.

“As pesquisas têm se mostrado inconsistentes. A gente tem conseguido observar grandes discrepâncias de uma pesquisa pra outra. A gente não tem se preocupado com as pesquisas, a gente está focado na nossa campanha. À medida que as pessoas vão se conscientizando das propostas, elas vão se conscientizando da nossa capacidade e da profundidade daquilo que estamos propondo”.