Comando de Fronteira Acre completa 61 anos

O Comando de Fronteira Acre (CFAC), do 4° Batalhão de Infantaria de Selva, na cidade de Rio Branco, comemora nesta semana 61 anos de criação.

Para comemorar, o Comando de Fronteira Acre no Acre dá início na noite desta quarta-feira, 19, uma vasta programação, que terá início com a realização de um Concerto Sinfônico em parceria com Banda da Polícia Militar do Estado do Acre e o Coral do Projeto BIS educando com Música (PROBEM), no auditório Universitário da UFAC.

No sexta-feira, 21, será a cerimônia militar em comemoração ao aniversário de 61 anos, às 19h, no auditório Universitário da UFAC.

SOBRE A CFAC/ 4° BIS – Em dezembro de 1956 foi instalada a 4ª Companhia de Fronteira Acre/Rondônia, em 1976 ocorreu nova mudança e a Companhia passou a se chamar 4° Batalhão Especial de Fronteira.

No ano de 1985 recebeu a denominação histórica de Batalhão Plácido de Castro em homenagem a José Plácido de Castro, comandante da Revolução Acreana.

Finalmente em 1993 chega-se a atual denominação, Comando de Fronteira Acre / 4o Batalhão de Infantaria de Selva (CFAC/4o BIS), com uma Companhia Especial de Fronteira em Epitaciolândia e quatro Pelotões Especiais de Fronteira, localizados em Plácido de Castro, Epitaciolândia, Assis Brasil e Santa Rosa

do Purus.

A missão da CFAC é realizar Operações de Defesa Externa nos 1075 Km de faixa de fronteira com Bolívia e Peru e de Garantia da Lei e da Ordem e, também, Ações subsidiárias, tudo com a finalidade de garantir a inviolabilidade territorial e cooperar com o desenvolvimento regional.