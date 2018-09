Amigos realizam vendas de rifas, feijoada e desfile beneficente para o Dia das Crianças

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) receberá, no próximo dia 27 de setembro, o projeto Corregedoria Itinerante, iniciativa da Corregedoria Nacional do Conselho Federal da OAB. Na ocasião será oferecida palestra gratuita, às 18h30, no auditório da Seccional, com o tema “Principais Atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina”. O evento é aberto a advogados, acadêmicos de direito, membros do Tribunal de Ética e Disciplina, funcionários que atuem no processo ético e demais interessados.

O objetivo do projeto é aproximar a Corregedoria Nacional de operadores do direito e Seccionais de todo o país, além de uniformizar os procedimentos a serem tomados de acordo com o Novo Código.

A palestra contará com presença dos corregedores adjuntos do CFOAB, Elton Sadi Fulber e Erik Franklin Bezerra; e o advogado Marcelo Lavocat Galvão.

Serviço

Palestra da Corregedoria Nacional da OAB;

Tema: Principais Atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina;

Data: 27 de setembro de 2018;

Horário: 18h30;

Local: Auditório OAB/AC;

Entrada gratuita.