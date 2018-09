TSE suspende propaganda eleitoral com mensagem de Lula

Os candidatos ao governo do Acre têm agenda corrida nesta terça-feira, dia 18, na corrida pelo Palácio Rio Branco. David Hall (Avante) vai almoçar com os populares e candidatos ao cargo de deputado federal do partido dele, no Restaurante Popular, na Baixada do Sol e à noite participa de um debate sobre o desenvolvimento do Acre.

Janaína Furtado (Rede) passa o dia em viagem a Rio Branco onde participa, pela noite, de um debate com empresários sobre as políticas de desenvolvimento do estado acreano. A candidata, única na corrida, não terá agenda de corpo a corpo, nem de visitas nesta terça-feira.

Ulysses Araujo (PSL), além de conversar com empresários e fazer reunião com eles. Às 15 horas mantém reunião de planejamento com a equipe de campanha. Às 17 horas faz panfletagem e bandeiraço no bairro da Paz. À noite, como os demais candidatos, participa do debate com empresários de diversos setores.