Polícia Federal prende servidores da Aleac suspeitos de terem acordo com empresária presa

Além da pesquisa ao governo e ao senado, o Instituto Data Control aferiu também as intenções de votos do eleitorado acreano para presidência da república. De acordo com o levantamento estimulado, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) é o lider absoluto com 54% da preferência dos acreanos. Na segunda colocação aparece Marina Silva (Rede) com 9,5% e em terceiro surge Ciro Gomes (PDT) com 5,2%. Geraldo Alckmin (PSDB) aparece em quarto com 5,1%. Na quinta e sexta posições aparecem Fernando Haddad (PT) e Henrique Meirelles (MDB), com 3,4% e 2,3%, respectivamente. Os demais candidato registraram menos de 1%. Votos nulos e brancos registraram 8,2% e não souberam ou não responderam ficou na casa dos 10,6%.

Já na pesquisa espontânea, o Data Control revela que o nome de Bolsonaro está na cabeça dos acreanos. Segundo a pesquisa, o candidato do PSL aparece com 44,5% das intenções de votos. Já na segunda posição, Marina Silva registra 4,4% e na terceira colocação Ciro Gomes é lembrando por 3% dos entrevistados ao lado de Lula que também registrou 3%. O tucano Geraldo Alckmin marcou 2,4%, seguido por Fernando Haddad com 1,8%. O restante dos candidatos registram menos de 1%. Votos nulos ou brancos registraram 7,4% e não souberam ou não responderam ficou na casa dos 32%.

A pesquisa ouviu 1.162 pessoas entre os dias 10 a 13 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A amostra foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número AC09087/2018 e foi realizada nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.