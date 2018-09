Petecão e Jorge aparecem consolidados na disputa ao senado, apontam pesquisas

Candidatos a reeleição, os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) sempre foram apontados nas mais diversas pesquisas eleitorais na dianteira para retornarem ao senado em 2019. Esta situação ficou ainda mais evidente com a divulgação nesta terça-feira, 18, das pesquisas Data Control e Real Time Big Data, contratada pela Rede Record/TV Gazeta.

No levantamento estimulado feito Data Control, Sérgio Petecão (PSD) aparece na frente com 41,60% das intenções de votos. Em segundo lugar, aparece o também candidato a reeleição Jorge Viana (PT), com 34,80%. Na terceira colocação surge Márcio Bittar (MDB) registrando 31.30% e em quarto lugar, Ney Amorim (PT) aparece com 26,20%. Minoru Kinpara (Rede) registra 16,70% e Paulo Pedrazza (PSL) marca 3,20%. Votos brancos ou nulos marcaram 16,20% e não sabem ficou na casa dos 29,80%. Porém, na pesquisa encomendada pela Rede Record/TV Gazeta, Petecão aparece com 43%, seguido praticamente empatado dentro da margem de erro de 3% com Jorge que marca 40%. Na terceira posição, aparece Bittar com 33% e na quarta colocação, surge Ney Amorim com 27%. Minoru registra 14% enquanto Pedrazza marca apenas 3%. Brancos ou nulos registrou 10% no primeiro voto e 5% no segundo. A faixa de indecisos ficou na casa dos 25%.

Além das intenções estimuladas, as pesquisas divulgadas hoje ao senado trazem a tona também a rejeição dos candidatos. Jorge Viana lidera o percentual de rejeição no Data Control com 31,7%. Em segundo lugar, aparece Márcio Bittar com 16,4%. Em terceiro, surge Ney Amorim com 16%. Já na quarta e quinta colocação aparecem Petecão (15,4%) e Pedrazza (12,9%). O candidato da Rede, Minoru Kinpara é o que tem menos rejeição na pesquisa, com apenas 8,6%. Os entrevistados que não rejeitaram nenhum candidato registraram 22,5% e os que rejeitaram todos ficaram na casa dos 7,1%.

Já na rejeição do Real Time Big Data, Jorge lidera com 45% e é seguido por seu correligionário Ney Amorim que possui 38%. Na terceira colocação dos rejeitados, surge Petecão com 31% e na quarta colocação, aparece Bittar com 30%. Pedrazza registra 24% e a menor rejeição ficou a cargo de Minoru que marcou 22%.

As duas pesquisas tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos e seus niveis de confiança é de 95%. As pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre por meio dos números AC09087/2018 e AC00838/2018. O Data Control entrevistou 1.162 pessoas e o Real Time Big Data ouviu 1.200.