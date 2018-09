Pesquisas mostram que Gladson poderá vencer no primeiro turno

As duas pesquisas que foram divulgadas praticamente juntas dos Institutos Data Control e do Big Data mostram que a eleição ao Governo do Acre poderá ser decidida no primeiro turno. Os números do Data Control apontam a vitória de Gladson Cameli (Progressista), no dia 7 de outubro. É só analisar: Gladson tem 46% de intenções de votos, Marcus Alexandre (PT) 30%, Coronel Ulysses (PSL) 6,8%, Janaína Furtado (Rede) 1,9% e David Hall (Avante) 0,6%. Por esses números, os 46% do primeiro colocado contra 39,3% dos outros quatro candidatos resolveria a eleição no primeiro turno. Lembrando que essa pesquisa tem uma margem de erro de 3% que podem apontar outras variáveis para levar a disputa a um segundo turno. Na pesquisa do Big Data, Gladson aparece com 43%, Marcus 35%, Coronel Ulysses 9%, Janaína 1% e Hall não pontuou. A soma dos quatro candidatos juntos é de 45% contra os 43% de Gladson. Como existe a margem de erro de 3% para mais ou menos, o candidato Progressista poderia ter 46% superando a soma dos demais. Mas obviamente que dentro dessa mesma margem de erro poderemos ter várias outras alternativas que podem levar a eleição ao Governo para o segundo turno. Mas a tendência da disputa polarizada entre Gladson e Marcus ser resolvida em apenas um turno aparece nessas duas pesquisas.

Tese

A polarização entre os dois primeiros colocados tem reforçado a tese sobre a qual tenho escrito da canibalização das outras candidaturas. É uma tendência que tenho observado nas eleições do Acre das quais fiz a cobertura jornalística.

A razão das urnas

Agora, evidentemente que estamos analisando pesquisas. Teremos ainda mais 19 dias para a eleição. Tudo pode acontecer e a verdade sobre a vontade dos eleitores só mesmo nas urnas. Então vamos esperar. Mas essas foram as primeiras pesquisas que mostraram a possibilidade de um dos candidatos vencer no primeiro turno.

Senado em pauta

Nessas duas pesquisas, Data Control e Big Data, temos os números para o Senado que mostram Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) liderando a corrida. Petecão tem 41,60% (DC) e 43% (BD), Jorge 34,80% (DC) e 40% (BD), Márcio Bittar (MDB) 31,30% (DC) e 33% (BD), Ney Amorim (PT) 26,20% (DC) e 27% (BD), Minoru Kinpara (Rede) 16,70% (DC) e 14% (BD), Pedraza (PSL) 3,20% (DC) e 3% (BD).

Indecisos

O primeiro fato é que muitos eleitores ainda não estão conscientes que terão dois votos para o Senado. Mas tanto na pesquisa Data Control quanto na Big Data ainda temos números altos de indecisos na escolha dos senadores. Numa em torno de 29,30% e na outra 25%. Na minha opinião, o segundo voto poderá causar surpresas no resultado das eleições ao Senado.

Ibope

Pelas informações que recebi no próximo dia 20, o Ibope deverá divulgar uma pesquisa da corrida ao Governo do Acre e ao Senado. Novos números sempre trazem aflições e questionamentos. A verdade é que nessas eleições temos

pesquisas para todos os gostos.

Clima de velório

A prisão de dois funcionários da ALEAC gerou muitos comentários na sessão desta terça, 18, entre os deputados e a imprensa. Em tempos de eleições a Operação Hora Extra da Polícia Federal está virando um “fantasma” a assombrar muita gente. Aguardemos os próximo capítulos e desdobramentos dessa operação que mantém presa uma candidata a deputada federal e empresária de publicidade.

Origem

Segundo o que me informou um advogado uma questão trabalhista de um funcionário da empresa de publicidade que presta serviços à ALEAC iniciou a investigação da Polícia Federal. Ao contrário do se tem plantado não se trata de “fogo amigo”. Claro que num caso assim, em tempo de campanha eleitoral muitos boatos surgem no horizonte. Mas se a Operação tiver “deleções premiadas” muita gente poderá se enrolar nessas investigações. Aguardemos.