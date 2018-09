Na Baixada da Sobral, Marcus Viana é lembrado por seu legado enquanto prefeito

Mesmo tendo sua passagem ã frente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) investigada pela Polícia Federal, na operação Buracos, por supostas irregularidades, o candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) foi praticamente apresentado no programa eleitoral desta segunda, 17, como o “pai da integração” rodoviária do Acre.

Tendo o Vale do Juruá como pano de fundo, o petista foi exposto como um dos grandes responsáveis pelas obras de pavimentação da BR-364 e a construção das pontes nos mais de 600 km entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Explorar a obra é uma das estratégias da candidatura governista para reduzir a vantagem do adversário, Gladson Cameli (PP) nos municípios do Vale do Juruá e os localizados ãs margens da rodovia.

Por ser um reduto tradicional da família Cameli, essas regiões são vistas como as que mais merecem atenção da campanha do PT. Em seu programa eleitoral, Marcus Viana, numa tentativa de sinalizar força, mostrou seus atos de campanha no Juruá no último fim de semana.

Por sua vez, Gladson Cameli teve uma exposição mais genética. Não foram apresentadas novidades, apenas críticas aos governos petistas e a repetição das mesmas propostas que são apresentadas desde o começo da propaganda nas áreas de saúde, educação e segurança.