Mâncio Lima enfrenta surto de Dengue e prefeito emite alerta a população

A população de dois bairros em Mâncio Lima (AC) está enfrentando um surto de Dengue. O primeiro episódio foi registrado na Comunidade Guarani e agora no Bairro São Francisco.

A Secretária de Saúde de Mâncio Lima está intensificando as ações de combate e divulgou o alerta aos munícipes para que adotem medidas preventivas em suas residências.

Um mutirão está sendo realizado no Bairro São Francisco para combater o mosquito transmissor da dengue. As ações contam com o apoio de alunos, professores, Agentes Comunitários de Saúde.

Além disso, a Secretária Municipal está fazendo visitas domiciliares, borrifação vetorial, identificação dos locais de reprodução do mosquito, palestras nas Unidades de Saúde e coleta de sangue para exames laboratoriais

“Esta ação é muito importante, mas não resolve o problema se não tivermos o apoio dos moradores. É preciso que recebam nossos agentes, deixem eles verificarem todo o quintal para averiguar se ali há focos da doença, procurem as unidades de saúde assim que sentir os sintomas, colaborem com a limpeza tendo sempre um olhar para pequenos recipientes com potencial para o desenvolvimento da larva. Um copo no fundo do quintal, uma casca de coco, um tanque desativado, um poço de água tudo isso é ambiente propicio para a reprodução e desenvolvimento do Aedes aegypti”, finalizou Marinês Rodrigues.

PREVENÇÃO – A melhor forma de prevenção manter o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia (por exemplo: bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos).