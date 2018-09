Justiça mantém presos suspeitos de fraudar contratos da Aleac

A prefeitura de Jordão e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) assinaram um acordo para a instalação de um posto permanente do órgão no município. O ato foi celebrado na cidade de Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta-feira (13), entre o prefeito Élson Farias e Elias Evangelistas, gerente executivo do INSS no Estado.

À assinatura do acordo foi realizado na capital do Vale do Juruá devido dois funcionários do município de Jordão foram cedidos ao Órgão e passam por treinamento. Pelo contrato firmado entre as partes, o município cedeu dois funcionários para execução do trabalho na cidade, sendo que o serviço será feito de forma online. Contudo, o funcionário cedido pelo município ao Órgão não terá acesso aos resultados das perícias, dos dados do contribuinte cruzados na Receita Federal, uma vez que só é permitido aos servidores de carreiras do Instituto Nacional de Seguro Social.

A presença fixa do INSS na cidade Jordão atende ao pedido do vereador Roberto Rodrigues (PCdoB), que através de um requerimento, solicitou a intermediação do deputado Jenilson Leite (PCdoB) nesta luta junto ao Instituto Nacional de Seguro Social.

No mês de março deste ano, os gestores tinham assinado um memorando para a realização dos primeiros procedimentos que são necessários para a instalação do posto na cidade.

Com a instalação do posto de atendimento, o INSS disponibilizará na área de operacionalização de requerimento de serviços, tais como: benefícios (salário maternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio doença, benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência, e certidão por tempo de contribuição). Pelo acordo o órgão também emitirá extratos CNIS, dentre outros serviços que é feito nas agências do órgão em todo o país.

A cidade de Jordão é uma das quatro isoladas do Acre, sendo possível acesso apenas por via fluvial ou aérea. Quando um cidadão precisa de algum tipo atendimento do INSS, tem que se deslocar para o município vizinho ( Tarauacá), gerando um custo enorme para os munícipes, cuja economia é baseada no pagamento do funcionalismo público ou dos programas sociais.

Para o deputado Jenilson Leite, a atuação do INSS de forma definitiva no município é de fundamental importância, pois as pessoas que precisam desse atendimento tinham que se deslocar para Tarauacá, e muitas vezes não conseguem e retornam ao município apenas com o prejuízo, principalmente a população indígena que tem dificuldade de comunicação.

Para o prefeito Élson Farias, que conhece de perto a dificuldade que os jordanenses têm para se deslocar até a cidade vizinha em busca de conseguir o benefício junto ao INSS, é uma das maiores conquistas de seu mandato, porque facilitará a vida de milhares de jordanenses que necessitam dos benefícios do governo federal.

Elias Evangelistas, gerente do executivo do INSS no Acre, pondera que a parceria com o município torna o Órgão mais acessível aos moradores das comunidades longínquas, afirmando que o esforço do deputado e do prefeito foram fundamentais para celebração do acordo.

O vereador Roberto Rodrigues salientou que este acordo é uma grande conquista para o município, principalmente as pessoas que vivem na zona rural, uma vez que os serviços serão ofertados na própria cidade, facilitando a vida da população local.